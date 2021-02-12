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Алиса Фрейндлих выписалась из больницы и будет долечиваться дома
По инф. rosbalt.ru   
12 Февраля 2021 г.
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Алису Фрейндлих 12 февраля выписали из Северо-Западного окружного научно-клинического центра им. Соколова, где актриса проходила лечение от коронавируса. Об этом сообщили в самом учреждении.

Алиса Фрейндлих выписалась из больницы и будет долечиваться дома


Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

— После лечения коронавирусной инфекции она прошла первичный курс комплексной реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна более не нуждается в пребывании в стационаре, ей даны рекомендации по амбулаторному лечению. Необходимое медицинское наблюдение специалистами СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России будет обеспечено в полном объеме, — отметили в научно-клиническом центре.

После небольшого перерыва актрисе могут назначить дополнительные процедуры по реабилитации.

По инф. rosbalt.ru

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