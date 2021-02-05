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Алиса Фрейндлих идёт на поправку, но до выписки из больницы ещё далеко
По инф. rosbalt.ru   
05 Февраля 2021 г.
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Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих идет на поправку. Об этом журналистам сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова.

Алиса Фрейндлих идёт на поправку, но до выписки из больницы ещё далеко


— У нее стабильное состояние, положительная динамика, весь акцент смещается с активного лечения на активную реабилитацию, — рассказала пресс-секретарь Ольга Морозова.

О выписке Фрейндлих врачи пока не говорят. «Какое-то время она будет оставаться в стационаре», — отметили в учреждении.

По инф. rosbalt.ru

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