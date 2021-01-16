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Алиса Фрейндлих идёт на поправку
По инф. rosbalt.ru   
16 Января 2021 г.
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Врачи клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге рассказали, как чувствует себя Алиса Фрейндлих, которая проходит там лечение. Медики отмечают улучшение состояния народной артистки СССР.

Алиса Фрейндлих идёт на поправку


«Все хорошо, все примерно так же. Улучшение есть», — сказали в больнице. Также известно, что 12 января актриса начала проходить физиотерапию и ЛФК.

Напомним, что Алису Фрейндлих госпитализировали в конце декабря с COVID-19. У нее развилась пневмония, было выявлено 80-процентное поражение легких. Врачи сообщали о стабильно тяжелом состоянии артистки.

По инф. rosbalt.ru

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