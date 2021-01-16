Алиса Фрейндлих идёт на поправку

Врачи клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге рассказали, как чувствует себя Алиса Фрейндлих, которая проходит там лечение. Медики отмечают улучшение состояния народной артистки СССР.

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«Все хорошо, все примерно так же. Улучшение есть», — сказали в больнице. Также известно, что 12 января актриса начала проходить физиотерапию и ЛФК.

Напомним, что Алису Фрейндлих госпитализировали в конце декабря с COVID-19. У нее развилась пневмония, было выявлено 80-процентное поражение легких. Врачи сообщали о стабильно тяжелом состоянии артистки.

По инф. rosbalt.ru

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