|
Александр Збруев подхватил пневмонию
|По инф. rosbalt.ru
|02 Февраля 2021 г.
|
Заболевший пневмонией 82-летний актер Александр Збруев прокомментировал данные СМИ о своей госпитализации.
Артист рассказал, что он находится дома и неплохо себя чувствует. «Температуры нет, я не кашляю», — уточнил Збруев, отметив, что врачи выявили у него небольшое поражение легких. «Сегодня сделают еще одну процедуру, и надеюсь, тьфу-тьфу, я выберусь», — добавил артист, рассказав также, что с обонянием у него все в порядке.
СМИ ранее сообщали, что у Збруева подозревают COVID-19. В театре «Ленком», где служит артист, отрицают данные о его госпитализации.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •