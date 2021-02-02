Александр Збруев подхватил пневмонию

Заболевший пневмонией 82-летний актер Александр Збруев прокомментировал данные СМИ о своей госпитализации.

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Артист рассказал, что он находится дома и неплохо себя чувствует. «Температуры нет, я не кашляю», — уточнил Збруев, отметив, что врачи выявили у него небольшое поражение легких. «Сегодня сделают еще одну процедуру, и надеюсь, тьфу-тьфу, я выберусь», — добавил артист, рассказав также, что с обонянием у него все в порядке.

СМИ ранее сообщали, что у Збруева подозревают COVID-19. В театре «Ленком», где служит артист, отрицают данные о его госпитализации.

По инф. rosbalt.ru

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