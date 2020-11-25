|
Александр Ширвиндт заразился коронавирусом
|По инф. rosbalt.ru
|25 Ноября 2020 г.
|
Актера и художественного руководителя Московского театра сатиры Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом. Об этом заявил директор театра Мамед Агаев.
— У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице, — отметил он.
Агаев уточнил, что заболела и супруга Ширвиндта.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •