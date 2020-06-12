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Александр Ширвиндт в своей книге рассказал о пьянстве Ефремова-старшего
По инф. rosbalt.ru   
12 Июня 2020 г.
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Актёр и режиссёр Александр Ширвиндт выпустил книгу мемуаров «Опережая некролог», в которой поделился воспоминаниями о своей жизни и о многих известных артистах.

Александр Ширвиндт в своей книге рассказал о пьянстве Ефремова-старшего


Вспомнил 85-летний художественный руководитель Московского театра Сатиры и об Олеге Ефремове. По свидетельству Ширвиндта, их молодые годы были весьма бурными. Так, в пьяном состоянии Олег Ефремов и Михаил Козаков становились достаточно буйными, и Ширвиндту приходилось их успокаивать, поскольку Ефремов никого другого слушать не желал. Как вспоминает актёр, когда он по вызову приезжал в театр к разбушевавшемуся Ефремову, того держали несколько человек.

Как отмечает Ширвиндт, у «нутряного демократа» Ефремова был пунктик — он ненавидел всё, что относилось к роскоши, поэтому в пьяном виде частенько бил по стоявшим рядом с ним машинам ногами. При этом, по свидетельству актера, иногда и по своей.

Кроме того, вспоминает худрук Театра Сатиры, в молодости они «ездили за рулем даже в состоянии крайнего опьянения».

По инф. rosbalt.ru

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