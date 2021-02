Актрисы сериала «Друзья» остались недовольны съемками с участием Ван Дамма

Актер Жан-Клод Ван Дамм появился в сериале «Друзья» в качестве приглашенной звезды в 1996 году в эпизоде The One After the Superbowl: Part 2, где сыграл самого себя. О том, что творилось на съемочной площадке, рассказал постановщик серии Майкл Лембек.

По его словам, Ван Дамм вел себя непрофессионально, оказался неподготовленным и бесцеремонным.

По сюжету, он должен был целоваться с актрисами Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, однако ни одной из них это не понравилось.

Так, Энистон после эпизода подошла к режиссеру и сказала, чтобы он попросил Ван Дамма «не совать его язык ей в рот в момент поцелуя». То же самое произошло и с Кокс. Сразу после отснятого дубля она обратилась к Лембеку с такой же просьбой.

Режиссер заявил, что не ожидал такого поведения от Ван Дамма, и добавил, что ему дважды пришлось проводить беседу с актером.

По инф. rosbalt.ru

