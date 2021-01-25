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Аферистки под видом сотрудниц Пенсионного фонда обокрали блокадницу
По инф. "Российской газеты"   
25 Января 2021 г.
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В Северной столице задержаны две женщины, которые под видом работников Пенсионного фонда или соцслужбы крали у пенсионеров их накопления. В том числе у блокадницы они похитили денежную компенсацию, полученную ею от Германии.

 

Аферистки под видом сотрудниц Пенсионного фонда обокрали блокадницу

Об этом сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

От рук аферисток пострадали три женщины в возрасте 82, 87 и 89 лет. Возраст злоумышленниц - 33 и 42 года. Они обе зарегистрированы во Владимирской области, но проживали на съемных квартирах в разных регионах, преимущественно в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Обе никогда не были трудоустроены.

Общая сумма ущерба - более 2,4 миллиона рублей. При этом одна из жертв после прихода визитёров лишилась не только денег, но и ювелирных изделий. Примечательно, что в одном из случаев потерпевшая рассказала полицейским, что ей демонстрировали некое удостоверение и представлялись "генеральным директором Пенсионного фонда". Имелся ли какой-либо фальшивый документ у злоумышленниц, сейчас выясняется.

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