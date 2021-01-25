|
В Северной столице задержаны две женщины, которые под видом работников Пенсионного фонда или соцслужбы крали у пенсионеров их накопления. В том числе у блокадницы они похитили денежную компенсацию, полученную ею от Германии.
Об этом сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
От рук аферисток пострадали три женщины в возрасте 82, 87 и 89 лет. Возраст злоумышленниц - 33 и 42 года. Они обе зарегистрированы во Владимирской области, но проживали на съемных квартирах в разных регионах, преимущественно в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Обе никогда не были трудоустроены.
Общая сумма ущерба - более 2,4 миллиона рублей. При этом одна из жертв после прихода визитёров лишилась не только денег, но и ювелирных изделий. Примечательно, что в одном из случаев потерпевшая рассказала полицейским, что ей демонстрировали некое удостоверение и представлялись "генеральным директором Пенсионного фонда". Имелся ли какой-либо фальшивый документ у злоумышленниц, сейчас выясняется.
- Другие истории о мошенничестве на нашем портале - по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Аферистки под видом сотрудниц Пенсионного фонда обокрали блокадницу
В Северной столице задержаны две женщины, которые под видом работников Пенсионного фонда или соцслужбы крали у пенсионеров их накопления. В том числе у блокадницы они похитили денежную компенсацию, полученную ею от Германии.
-
Только ли в Навальном дело? Все больше россиян недовольны политикой властей
23 января во всех регионах люди вышли в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального — и против действующей власти. Размах акции получился небывалый, общее число протестующих в России составило минимум 250 тысяч человек. Правда, в Кремле посчитали, что это мало. Задержания, к слову, оказались также массовыми за последнее время — свыше 3 тысяч человек. Заметим, что сподвижники Навального надеются, что эта акция не последняя... (А еще это звоночек того, что настроения в обществе накаляются год от года, и не замечать этого невозможно. Люди не боятся высказывать свое мнение - когда оно идет вразрез с позицией власти! И ведь это не только молодежь, но и пожилые люди. - прим. МГ.)
-
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в регионах России
Мартовская погода ожидает в ближайшее время жителей европейской части РФ — там температура будет на 12-13 градусов выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
-
Татьянин день: российские студенты отмечают свой праздник
Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января.
-
Солистка Большого театра Беларуси даст концерт в честь Майи Кристалинской
В Большом театре Беларуси состоится концерт заслуженной артистки РБ Елены Сало, он будет посвящен Майе Кристалинской.
-
Юрий Шатунов остался без песен, а теперь – и без клипов
Из интернета удаляются видеозаписи исполнителей песен группы «Ласковый май», которые не подписали договор на право их исполнения с новыми правообладателями, сообщил продюсер Андрей Разин в соцсети.
-
Умер знаменитый телеведущий Ларри Кинг. Он спрашивал Путина про подлодку «Курск»
Умер телеведущий Ларри Кинг. Ему было 87 лет. В свое время именно он спросил у Путина, что же случилось с подлодкой «Курск». Президент тогда лаконично ответил, что «она утонула».
-
Начальника хабаровского подразделения МЧС осудили на 9,5 лет за взятки
Бывший начальник службы материально-технического обеспечения подразделения МЧС Хабаровского края получил 9,5 лет колонии и 1 млн руб. штрафа за коррупционные и должностные преступления.
-
На Черноморском побережье в 2020 году погибли почти 400 дельфинов
В прошлом году на Кубани специалисты зафиксировали гибель 398 черноморских дельфинов. Об этом сообщила директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. Отметим, что сходная ситуация наблюдается и в Крыму - там за минувший год также погибли больше 600 этих морских млекопитающих.
-
Бывшая жена Бориса Грачевского хочет увезти дочь из Москвы
Уже прошло девять дней, как не стало легендарного Бориса Грачевского, но многие до сих пор не могут поверить в случившееся. В связи с этим, к родственникам и друзьям создателя «Ералаша» журналисты стали проявлять повышенный интерес.
-
В Подмосковье задержали двух подростков, собиравшихся устроить расстрел в школе
ФСБ сообщила о задержании в Люберецком районе двух подростков, которые могли готовить вооруженное нападение на школу. У них нашли самодельное оружие.
-
Препарат от астмы перестали производить из-за отпускной цены ниже себестоимости
В России ощущается дефицит препарата для лечения бронхиальной астмы «Эуфиллин». Представители Усолье-Сибирского химзавода, которые производят лекарство, подтвердили, что производство «Эуфиллина» прекращено из-за низкой закупочной цены.
-
Как поссорились Александр Яковлевич и Михаил Захарович
69-летний бард-музыкант и композитор Александр Розенбаум раскрыл причины своего конфликта с коллегой, 72-летним певцом Михаилом Шуфутинским. Оказалось, что все дело в авторских правах на композиции.
-
Физик рассказал, как не замерзнуть на улице в аномальный холод
Доктор физико-математических наук рассказал, какая одежда эффективно сохраняет тепло и какую пищу стоит принимать перед прогулкой на морозе.
-
В сервисе TikTok забавно зажигает для зрителей бабушка Нина
Современные бабушки не только могут печь пирожки, наводить дома уют, помогать нянчить и растить внуков и обсуждать с подружками разные разности. Некоторым из них удается стать довольно заметными блогерами. Вот, к примеру, как бабе Нине, которая веселит публику в сервисе TikTok.
-
Лучшим онлайн-покеристом стал британец Конор Бересфорд
Для безопасной игры в покер можно использовать известные онлайн-площадки предоставляющее возможность участвовать в различных турнирах. Хорошо себя зарекомендовало ggpokerok зеркало, которое предлагает щедрые бонусы своим клиентам. Тем более, что для настоящих ценителей покера постоянно устраиваются онлайн-турниры, где они могут посостязаться за ценные денежные призы, поборовшись с профессионалами. Недавно финалистом хайроллерского ивента в рамках покерной серии Blowout Series стал гражданин России под ником hello_totti. Размеры его призовых составили 219 тысяч долларов. На днях литовский покерист также выиграл крупную сумму денег в размере 1,2 млн долларов, победив в Main Event зимнего турнира WSPO.
-
Жителей Германии заставят сменить маски на респираторы
Жителям Германии в ближайшее время придется отказаться от ставших привычными масок от COVID и надевать в общественных местах, в магазинах и транспорте респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2.
-
В Минприроды назвали самых опасных для человека диких животных
Самыми опасными дикими животными сейчас являются волки, медведи и... енотовидные собаки. Их поголовье заметно выросло в последнее время. В связи с этим Минприроды готовит новые правила регулирования численности охотничьих ресурсов.
-
Я просто смешное напишу, про окрошку
Я про эту окрошку прочитала ещё в ранней юности в каком-то журнале, вроде «Работницы», в рубрике «Вопрос – ответ». Там врач-диетолог отвечал на вопросы читателей. И один вопрос был интересный.
-
Последнее безумное желание: самые интересные пункты завещаний звёзд
У богатых, говорят, свои причуды. Даже составление завещаний у известных людей становится делом нетривиальным, а порой приобретает совсем неожиданный оборот.