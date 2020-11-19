Адвокат Лозы отреагировал судебным иском на матерное стихотворение Шнурова

Музыкант Юрий Лоза решился судиться с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым из-за его стихов. Иск автора композиции «Плот» зарегистрировал Симоновский суд Москвы.

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Поводом для обращения в суд стало матерное стихотворение Шнурова, опубликованное после объявления Лозе благодарности за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства от президента РФ.

В беседе с журналистами сам Лоза заявил, что не намерен отвечать на выпады Шнурова, а иск объяснил личной инициативной своего адвоката. «Я вообще дома сижу и даже не знаю, в каком суде этот иск будет рассматриваться», — отметил Лоза.

По словам адвоката Глеба Шумилова, в иске от Шнурова требуют компенсацию морального вреда и публичные извинения.

По инф. rosbalt.ru

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