97-летняя пенсионерка из Ессентуков рассказала о разговоре с Путиным

97-летняя пенсионерка и ветеран Великой Отечественной войны из города Ессентуки Ставропольского края Наталья Донскова поговорила по телефону с Владимиром Путиным.

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Женщина рассказала СМИ, что хотела бы послушать президента подольше. Наталья Донскова во время беседы с Путиным очень волновалась и боялась что-то напутать.

— Мне же 97 лет, я старая-престарая. Он не так много сказал, я бы хотела, чтобы он побольше сказал, — отметила Донскова.

Глава государства также обсудил с Донсковой состояние Ессентуков, отметив, что город может развиваться, потому что поколение ветерана обеспечило Победу в Великой Отечественной войне.

А сразу после разговора с президентом женщине начали звонить журналисты, так что ветерану пришлось дать много интервью, и сегодня она чувствует себя уставшей.

Позднее на историю отреагировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Наталья Ивановна — человек замечательной судьбы. Фронтовик, прошла всю войну, участвовала в Сталинградской битве, в сражении на Курской Дуге, дошла до Берлина. Благодаря таким людям мир становится добрее, становится лучше наш край», — написал глава края на своей странице в Instagram.

В четверг, 10 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое проходило по видеосвязи, к Путину обратилась общественница Галина Осокина и передала просьбу 97-летней Натальи Донсковой. Пенсионерка поучаствовала в акции «Елка желаний» и очень хотела поговорить с президентом. Сначала ему не смогли предоставить контактный номер женщины, тогда президент поручил ФСБ и МВД найти ее. Позднее президент созвонился с Донсковой и разговаривал с ней несколько минут.

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