ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Умерла самая полная жительница России — она весила 350 кг!
-350-
Россиянка Любовь Нурдинова, одна из самых тяжелых людей в мире, скончалась в 57-летнем возрасте.
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
За Фургала — десяток регионов с лишним!
2020-08-03-11-46-21
В Хабаровске 3 августа местные жители провели новую акцию в знак протеста против уголовного преследования избранного губернатора Сергея Фургала. А в выходные акции протеста поддержали в регионах...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

60 регионов России получат деньги на создание систем реабилитации инвалидов
По инф. Парламентской газеты   
27 Августа 2020 г.
Изменить размер шрифта

Министерство труда отобрало 60 региональных программ, которые могут получить федеральное софинансирование на реализацию программ по реабилитации инвалидов в 2021-2023 годах.

Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«Цель реабилитационного процесса — обеспечить максимально независимый и самостоятельный образ жизни человека с инвалидностью. За 2017-2020 годы объём федеральной поддержки регионов на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации составил более 1,65 млрд рублей. Такая поддержка будет оказываться и дальше», — сказала она на открытии новых объектов проекта «Новые берега» в Пензенской области.

Баталина отметила, что в 2021-2023 годах на поддержку смогут рассчитывать 60 регионов.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что ведомство ведёт работу, связанную с развитием реабилитации инвалидов с 2016 года. За это время сформированы единые подходы и методические документы, позволяющие организовать реабилитационный процесс в регионах по общим правилам. В 2021-2023 годах финансирование в рамках программы «Доступная среда» составляет 554,2 млн рублей ежегодно.

Полученные средства регионы могут направить на приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, развитие информационных систем и обучение специалистов, в том числе для сопровождаемого проживания, добавили в ведомстве.

Читаем также по теме:

По инф. Парламентской газеты

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 