60 регионов России получат деньги на создание систем реабилитации инвалидов

Министерство труда отобрало 60 региональных программ, которые могут получить федеральное софинансирование на реализацию программ по реабилитации инвалидов в 2021-2023 годах.

Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«Цель реабилитационного процесса — обеспечить максимально независимый и самостоятельный образ жизни человека с инвалидностью. За 2017-2020 годы объём федеральной поддержки регионов на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации составил более 1,65 млрд рублей. Такая поддержка будет оказываться и дальше», — сказала она на открытии новых объектов проекта «Новые берега» в Пензенской области.

Баталина отметила, что в 2021-2023 годах на поддержку смогут рассчитывать 60 регионов.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что ведомство ведёт работу, связанную с развитием реабилитации инвалидов с 2016 года. За это время сформированы единые подходы и методические документы, позволяющие организовать реабилитационный процесс в регионах по общим правилам. В 2021-2023 годах финансирование в рамках программы «Доступная среда» составляет 554,2 млн рублей ежегодно.

Полученные средства регионы могут направить на приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, развитие информационных систем и обучение специалистов, в том числе для сопровождаемого проживания, добавили в ведомстве.

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По инф. Парламентской газеты

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