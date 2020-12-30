2020 год стал для Петербурга самым теплым за всю историю наблюдений

Уходящий год стал самым теплым в Санкт-Петербурге за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Больше всего температурных рекордов было установлено в январе и феврале 2020 года. По сути, зима в этом году отсутствовала, подытожил Александр Колесов. При этом весна выдалась близкой к норме, лето также среднее, но зато осень порадовала необычным теплом.

Всего за год синоптики насчитали двадцать рекордно теплых дней — так называемых «перекрытий положительных экстремумов». В основном они были зимой.

Средняя температура воздуха в северной столице в этом году составила 8,3 градуса тепла. Это значительно больше предыдущих рекордов: 7,6 градуса в 1989 году и 7,7 градуса в 2015 году.

Александр Колесов отметил, что ничего подобного в Петербурге не было за всю историю метеонаблюдений. А они здесь ведутся постоянно с 1881 года и в ограниченном виде — с 1740-х годов.

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