Бывшего замглавы петербургского УФСИН приговорили к 11 годам за взятку

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В Петербурге Колпинский районный суд приговорил бывшего замначальника УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко к 11 годам заключения за получение взятки при строительстве СИЗО «Кресты–2».
Суд установил, что Мойсеенко получил взятку более 710 млн рублей от подрядчиков при строительстве СИЗО «Кресты–2» за «создание благоприятных условий работы». Мойсеенко не признал вину и отказался от дачи показаний.
В августе 2020 года суд уже приговорил Сергея Мойсеенко к 15 годам колонии строгого режима за организацию убийства сотрудника ФСИН Николая Чернова. Соучастник Мойсеенко, предприниматель Игорь Захаров, приговорен к 14 годам колонии.
Сотрудник регионального управления ФСИН Николай Чернов курировал строительство следственного изолятора и мог раскрыть факты коррупции, поэтому Мойсеенко нанял своего знакомого Садыкова его убить. Убийство произошло в марте 2017 года: Чернова расстреляли в его машине на трассе в Ленинградской области.
Мойсеенко был обвинен в подстрекательстве к убийству Чернова. По мнению следствия, он предложил Сабиру Садыкову (ранее был приговорен к девяти годам колонии) убить Чернова. Также в деле фигурирует коммерсант Игорь Захаров, который, по версии правоохранительных органов, передал пистолет Садыкову.
В совокупности Мойсеенко проведет 18 лет в колонии строгого режима и будет лишен звания полковника внутренней службы.
Еще новости о ненавистной нам всем коррупции (ставшей, увы, нормой жизни в России) - по ссылке.
80% россиян слышали о прошедших недавно в стране протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Политическая обстановка в стране становится все более и более напряженной - многим не нравится тот курс, которого придерживаются власти, а поведение силовиков на акциях протеста и вовсе заставляет содрогнуться, ведь это апогей жестокости и насилия...
В Петербурге Колпинский районный суд приговорил бывшего замначальника УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко к 11 годам заключения за получение взятки при строительстве СИЗО «Кресты–2».
Культовый статус картины «Королевы бензоколонки» вряд ли кто-то будет оспаривать. Фильм буквально наполнен небольшими эпизодами из настоящей жизни, которые вызовут улыбку даже у самого хмурого зрителя.
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