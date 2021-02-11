Бывшего замглавы петербургского УФСИН приговорили к 11 годам за взятку

В Петербурге Колпинский районный суд приговорил бывшего замначальника УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко к 11 годам заключения за получение взятки при строительстве СИЗО «Кресты–2».

Суд установил, что Мойсеенко получил взятку более 710 млн рублей от подрядчиков при строительстве СИЗО «Кресты–2» за «создание благоприятных условий работы». Мойсеенко не признал вину и отказался от дачи показаний.

В августе 2020 года суд уже приговорил Сергея Мойсеенко к 15 годам колонии строгого режима за организацию убийства сотрудника ФСИН Николая Чернова. Соучастник Мойсеенко, предприниматель Игорь Захаров, приговорен к 14 годам колонии.

Сотрудник регионального управления ФСИН Николай Чернов курировал строительство следственного изолятора и мог раскрыть факты коррупции, поэтому Мойсеенко нанял своего знакомого Садыкова его убить. Убийство произошло в марте 2017 года: Чернова расстреляли в его машине на трассе в Ленинградской области.

Мойсеенко был обвинен в подстрекательстве к убийству Чернова. По мнению следствия, он предложил Сабиру Садыкову (ранее был приговорен к девяти годам колонии) убить Чернова. Также в деле фигурирует коммерсант Игорь Захаров, который, по версии правоохранительных органов, передал пистолет Садыкову.

В совокупности Мойсеенко проведет 18 лет в колонии строгого режима и будет лишен звания полковника внутренней службы.

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Polit.ru

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