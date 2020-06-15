Как в Бурятии продвигается работа над системой долговременного ухода за пожилыми?

Бурятия приобретет специальное оборудование для пожилых в рамках системы долговременного ухода. Первым учреждением, которое его получит, станет Заиграевский дом-интернат для пожилых, сообщают в пресс-службе Минсоцзащиты республики.

Внедрение системы долговременного ухода (СДУ) за пожилыми людьми и инвалидами началось в России в 2019 году. Сегодня в пилотном проекте участвует 18 регионов, в том числе и Республика Бурятия, в которой проживает более 200 тыс. пожилых людей. Как отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, цель проекта — оказание сбалансированного социального обслуживания и квалифицированной медицинской помощи гражданам, нуждающимся в уходе, как на дому, так и в стационаре.

На территории республики определены пилотные учреждения, это АУСО РБ «Заиграевский дом- интернат для престарелых и инвалидов» и АУСО РБ «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», в которых программой СДУ предусмотрено открытие пунктов проката технических средств реабилитации, семейное сопровождение семей, ухаживающих за пожилыми и инвалидами, а также приобретение специализированного оборудования. В ближайшее время в учреждения поступят кресла-реклайнеры; кровати многофункциональные; тележки для перевозки внутрикорпусные; кресло-коляски для душа; ходунки-роллаторы; скользящие простыни трансфер для перемещения больного; дыхательные тренажеры на сумму более 10 млн. рублей.

Также в пилотных учреждениях уже сейчас в рамках внедрения системы долговременного ухода ведется дистанционное обучение типизаторов, тренеров, то есть сотрудников, непосредственно задействованных в реализации программы. В ближайшее время будет организована работа сиделок при учреждениях. На эти цели предусмотрено более 7,7 млн. рублей. Это стало возможным благодаря вхождению республики в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода для пожилых, который реализуется в рамках Нацпроекта «Демография».

Кроме того, в этом году на базе Комплексного центра «Доверие» планируется открытие отделения дневного пребывания для граждан старшего поколения. Здесь будет организована социокультурная реабилитация пожилых: досуг, оздоровление, активный отдых и, обязательно, общение. На организацию работы отделения планируется направить почти 7 млн рублей.

Будет обеспечена работа Школ ухода с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников Школы ухода на дом к проживающему, в том числе дистанционное консультирование с использованием сети Интернет) для обучения близких и родных правилам и особенностям ухода. Предусмотрено и приобретение технических средств реабилитации на сумму 2,3 млн. рублей для обеспечения пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) - для пожилых людей и инвалидов, родственники которых ухаживают за ними дома.

Напомним, в рамках Национального проекта «Демография», который утвержден Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 2018 году, в Республике Бурятия будет создана системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. На эти цели в 2020 году выделено более 46 млн. рублей.

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По инф. Восток-Телеинформа

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