Гепатит С: симптомы, диагностика, современные виды лечения

Гепатит – коварное и серьезное заболевание, но медицина постоянно ищет способы справиться с этим недугом. Гепатиты бывают разных видов, у них отличаются способы заражения, симптомы и прогноз.

Что такое вирусный гепатит?

Вирусный гепатит - это острое или хроническое заболевание, сопровождающееся воспалением печени и нарушением ее функций. Для каждого вида гепатита предусмотрено свое лечение, зависящее от формы заболевания. Насчитывается семь видов вирусных гепатитов, некоторые из них считаются наиболее опасными. К таким относится, например, гепатит С.

Раньше люди с этим заболеванием были практически обречены. Но наука серьезно продвинулась в лечении этого заболевания, и сейчас ситуация для людей, больных гепатитом С, уже небезнадежна. Разработаны эффективные противовирусные препараты, например, лекарство софосбувир. Причем, с появлением дженериков, лечение гепатита С стало значительно доступнее, так как качественное лекарство теперь можно приобрести значительно дешевле. Чтобы обезопасить себя от подделки, нужно покупать лекарство только известных производителей. Грамотно подобранная схема лечения позволяет больному жить обычной жизнью.

Поскольку от заражения любым видом гепатита не застрахован никто, важно знать о способах передачи, симптомах и мерах профилактики.

Самые распространенные гепатиты: А, В, С, D, Е. Есть еще два вида: F и G, которые еще не полностью изучены.

Есть симптомы, общие для всех видов гепатита. Это связано с тем, что во всех случаях поражается печень. Возникает желтуха разной степени выраженности ( это заметно по белкам глаз, коже, слизистым), боль в правом подреберье, нарастает слабость, утомляемость, повышается температура, могут быть головные боли, сонливость. У женщин может нарушится менструальный цикл.

Все гепатиты можно условно разделить на две группы.

А и Е. Оба передаются через пищу и воду, гепатит Е еще и через кровь. Оба заболевания развиваются быстро, протекают бурно. Гепатитом А чаще болеют дети, вырабатывается иммунитет пожизненный. Гепатит Е может привести к смерти без должного и своевременного лечения.

В, С, Д. Все передаются через кровь и прочие биологические жидкости. Формы В и Д редко становятся хроническими, проявляются выраженные симптомы болезни.

Остановимся подробнее на гепатите С, как наиболее опасном.

Этот вид гепатита трудно лечится, практически всегда переходит в хроническую форму и редко вовремя диагностируется. Никакой вакцины от него не существует. Поэтому единственным способом профилактики остается соблюдение правил личной безопасности.

Важный момент: от заражения гепатитом не застрахован никто, поэтому, кроме мер профилактики, нужно периодически сдавать анализ крови на вирусный гепатит.

Опасность гепатита С заключается в том, что у него длинный инкубационный период, а на ранних стадиях симптомов может и не быть. Поэтому далеко не все люди знают о том, что больны. Острая форма гепатита переходит в хроническую, давая периодические обострения. При этом инфицированные могут распространять болезнь и сами не получают лечение, а значит их печень разрушается. Этот процесс может продолжаться несколько лет. А чем раньше начато лечение, тем больше шансов у больного человека жить полноценной жизнью.

Как же передается вирус?

Гепатит С передается через биологические жидкости человека, в первую очередь через кровь. Причем достаточно совсем небольшого количества зараженной жидкости. Чаще всего инфицирование происходит через грязные иглы, поэтому гепатитом С заражаются наркоманы.

Другие механизмы передачи: хирургические вмешательства, лечение зубов, пирсинг, татуировки (особенно сделанные на дому), травматичный маникюр, Возможно заражение в быту через зубную щетку или бритву больного человека.

Гепатит С может также передаваться от матери к ребенку, в том числе и во время родов. Также риск заражения есть во время незащищенного полового контакта.

Повышает опасность вируса то, что он устойчив во внешней среде и к нему не вырабатывается иммунитет. То есть человек может заразиться снова.

Как проводится диагностика и лечение гепатита С?

Для этого нужно сдать анализ крови. Если вирус обнаружен, назначается дальнейшее обследование, направленное в том числе на определение генотипа вируса. Это необходимо для того, чтобы точно подобрать схему лечения противовирусными препаратами. Кроме этого больной сдает биохимический и иммунологический анализ крови, делает УЗИ. Может потребоваться биопсия. Лечением вирусных гепатитов занимаются врачи-инфекционисты, гепатологи, гастроэнтерологи. Обычно требуется щадящий или постельный режим, обязательно соблюдение диеты, снимающей нагрузку с печени.