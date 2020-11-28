Продукты питания с мочегонным эффектом

Лишняя жидкость в организме – проблема, которая хорошо известна большому количеству людей. Она оказывает негативное влияние на работу почек, сердца и дыхательной системы. Первыми признаками можно назвать появление отеков и затруднение дыхания. Для того, чтобы справиться с этой проблемой, можно начать соблюдать специальную диету. Ее суть заключается в том, что в рацион вводится большое количество натуральных продуктов, помогающих выводить лишнюю жидкость из организма.
Таких продуктов питания очень много и называются они диуретиками. Лучше всего употреблять чай мочегонный. Это натуральный продукт, обладающий самой высокой эффективностью. Но можно использовать и другие варианты.
Когда нужно использовать натуральные диуретики
Натуральные продукты с мочегонным эффектом рекомендуется употреблять в следующих случаях:
- Когда больной жалуется на постоянное появление отеков. Конечно, можно просто купить в аптеке подходящие средства. Но в большинстве своем они обладают большим количеством побочных эффектов.
- Если наблюдается кратковременная отечность. Такое происходит довольно часто. Например, если человек, страдающий болезнью почек, съел много соленого. В таком случае употребление натуральных диуретиков избавит от необходимости бежать в аптеку.
- При обыкновенной простуде. Продукты-диуретики позволяют укрепить общее состояние организма, а также выполняют свои основные функции.
- При соблюдении специальной диуретической диеты. Ее обычно придерживаются люди, страдающие болезнью почек, сердца, испытывающие проблемы с системой пищеварения, дыхательной системой. Кроме того, такая диета рекомендуется людям с избыточным весом.
Фрукты с мочегонным эффектом
Употребление фруктов никогда не бывает вредным. В них содержится большое количество витаминов и других полезных веществ. Кроме того, некоторые разновидности обладают отличным мочегонным эффектом. К фруктам, обладающим такими свойствами, стоит отнести:
- Груши. Вообще груши рекомендуются к употреблению всем. Но максимально помогают они людям, страдающим повышенным холестерином.
- Зеленые яблоки. Улучшают метаболизм и помогают вывести лишнюю жидкость из организма.
- Дыни и арбузы. Прекрасно подходят для того, чтобы устраивать разгрузочные дни. Выводят из организма лишнюю жидкость и небольшие камни из почек.
- Цитрусовые. Большинство цитрусовых обладает желчегонным эффектом. Кроме того, помогают ускорить метаболизм и вывести токсины из организма.
- Гранат. Природный диуретик, отлично насыщающий организма калием.
- Айва. Рекомендуется употреблять людям, которые страдают заболеванием сердца.
При этом, не обязательно есть фрукты в больших количествах. Чтобы вывести лишнюю жидкость из организма, достаточно употреблять 2-3 фрукта в день.
Овощи с мочегонным действием
Для того, чтобы овощи оказывали максимальный эффект, их необходимо употреблять в свежем виде. Кроме того, из них можно делать соки или смузи. К природным овощам-диуретикам относятся:
- Помидоры. Помогают вывести лишнюю жидкость из организма, а также выручают при болезнях мочеполовой системы.
- Огурцы. Одни из самых полезных овощей, обладающих мочегонным эффектом. Кроме того, отлично справляются с выводом токсинов из организма.
- Сельдерей. Можно употреблять и корни, и зелень овоща. Любая часть сельдерея позволяет бороться с лишней жидкостью.
- Свекла. Один из самых полезных овощей для людей страдающих избыточной жидкостью в организме. Свекла не только помогает бороться с этой проблемой, но и обладает слабительным эффектом.
- Капуста. Отличный вариант для людей, страдающих наличием лишней жидкости в организме. Капуста отличается низкой калорийностью.
Крупы, обладающие диуретическими свойствами
К таким можно отнести в первую очередь гречку, овес и перловку. Чтобы эффект был максимальным, каши из этих круп рекомендуется делать на молоке. Но в таком случае необходимо отказаться от добавления соли или сахара.
Таким образом, людям, страдающим наличием излишней жидкости в организме, не обязательно сразу использовать аптечные средства. Вполне вероятно, что сможет помочь введение в рацион продуктов диуретиков.
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Продукты питания с мочегонным эффектом
Лишняя жидкость в организме – проблема, которая хорошо известна большому количеству людей. Она оказывает негативное влияние на работу почек, сердца и дыхательной системы. Первыми признаками можно назвать появление отеков и затруднение дыхания. Для того, чтобы справиться с этой проблемой, можно начать соблюдать специальную диету. Ее суть заключается в том, что в рацион вводится большое количество натуральных продуктов, помогающих выводить лишнюю жидкость из организма.
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