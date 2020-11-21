Диета при гепатите С не может использоваться в качестве самостоятельного метода терапии. Однако правильно организованное питание нормализует обменные процессы, снижает токсическое воздействие на печень, уменьшает интенсивность развития побочных реакций, возникающих на фоне противовирусной терапии, и улучает общее самочувствие пациента. И напротив, пренебрежение рекомендациями ослабляет сопротивляемость организма к вирусам и увеличивает продолжительность реабилитационного периода.

Основные правила питания

Диета при гепатите С с одной стороны должна быть щадящей, а с другой – сбалансированной, т.е. обеспечивать организм всеми необходимыми для его полноценной работы питательными веществами. При формировании рациона учитывают не только степень поражения печени, но и особенности течения заболевания (острая или хроническая форма).

Рекомендуемая суточная калорийность – 2500-2800 ккал. При этом важно руководствоваться следующими принципами:

Питание должно быть дробным. Употреблять пищу следует маленькими порциями 5-6 раз в сутки. Дробное питание стимулирует желчеотделение и предупреждает развитие осложнений на фоне гепатита С (холестаза, холецистита, желтухи). Чтобы стабилизировать функции поджелудочной железы и нормализовать работу пищеварительного тракта, потребляемая пища должна быть теплой. Рекомендуемая температура – 40 градусов. Следует отдать предпочтение отвариванию, приготовлению на пару и запеканию продуктов. Жареные блюда запрещены! Нужно ограничить потребление соли до 4 г в сутки. Хлорид натрия задерживает жидкость внутри организма, провоцируя возникновение отеков и повышение АД. Чтобы уменьшить признаки интоксикации, пациент должен выпивать не менее 2 литров жидкости в день. Однако в случае печеночной недостаточности или при других сопутствующих осложнениях питьевой режим корректируют.

Диета при гепатите С строга. Придерживаться этих ограничений нужно на протяжении всего лечения. По окончанию терапии допускаются послабления. Однако в случае коинфекции ВИЧ и при выявлении других факторов риска придерживаться диетического питания пациенту придется всю жизнь.

Рекомендуемые и запрещенные продукты

Пищу, способствующую восстановлению печени, готовят исключительно из натуральных продуктов питания. Такая еда должна быть сбалансированной, т.е. содержать оптимальное количество белков (95-100 г), углеводов (до 400 г) и жиров (не больше 80 г).

Питание пациентов с HCV должно быть разнообразным, легкоусвояемым и максимально полезным. Упор нужно сделать на такие продукты:

нежирные сорта мяса и рыбы;

свежие или термически обработанные овощи;

каши (овсянку, рис и гречку);

сухофрукты и орехи;

свежие фрукты и ягоды;

нежирный сыр;

низкопроцентное молоко и кисломолочную продукцию.

Из рациона следует исключить продукты питания, содержащие консерванты, красители и прочие канцерогены. Высокая концентрация этих веществ негативно воздействует на и без того пораженную вирусом печень.

Впрочем, есть такие продукты, которые одним пациентам разрешены к употреблению, а другим – нет. Например, томаты. Разобраться в вопросе, разрешено ли инфицированным HCV есть томаты, поможет статья «Можно ли употреблять помидоры при гепатите С». В ней же даются подробные разъяснения по поводу томатного сока и пасты.

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