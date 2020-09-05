Никогда не работал официально. Светит ли пенсия?

Пенсионный возраст когда-нибудь, да приходит. Но будет ли гражданин получать пенсию, если он никогда не работал официально? Почему не работал – вопрос, конечно, но у каждой ситуации есть свои причины. Оказывается, господдержка никогда не работавшему официально человеку будет. Но есть свои особенности начисления денежного пособия.

Так получилось, что официально никогда не работал. И что тогда на пенсии получать?

В Пенсионном фонде прояснили вопрос касательно ситуаций, когда у россиянина за всю жизнь так и не было сделано ни одной записи в бумажную или электронную трудовую книжку. Это может быть связано с тем, что он трудился нелегально, занимаясь мелким бизнесом, или работодатель не захотел принимать его на работу официально. Иногда случается такое, что записей нет у женщин, которые в раннем возрасте выходят замуж, посвящая всю жизнь заботе о детях и внуках, оставаясь в комфортном для себя статусе домохозяйки.

На территории Российской Федерации пенсии можно получать и без:

сделанных страховых взносов;

наработанного стажа;

собранных коэффициентов.

В случае полного отсутствия или недостатка чего-то из перечисленных пунктов выше всегда можно рассчитывать на социальный формат пенсии. У такого пособия есть ряд собственных условий, которые не столь лояльны с пожилым россиянам, успевшим наработать нужное количество стажа для получения стандартной пенсии хотя бы с минимального значения.

Придется мириться с тем, что вместо классической трудовой пенсии по старости отправиться отдыхать можно будет на целых 5 лет позже, чем всем остальным. Для примера пенсионные консультанты привели статистику за 2019 год, когда этот возрастной показатель приравнивался к 60,5 и 65,5 лет для женщин и мужчин. Годом позже, в 2020, значение подросло на 1 год для обоих полов.

Пенсионная реформа, реализуемая в рамках повышения возрастного порога для пожилых граждан, ориентирована на то, чтобы отправлять на пенсию мужчин, которые по какой-то причине не смогли наработать официальный стаж, в 70 лет, а для женщин значение на 5 лет меньше.

Тип пособия – социальная пенсия

Минимальным порогом для возможности претендовать на получение трудовой пенсии, считается хотя бы 10 лет стажа. Часть из россиян по ряду личных причин или из-за независящих от себя обстоятельств не могут похвастаться даже столь минимальным набором. При таком раскладе придется переходить на социальную пенсию.

В народе социальный формат пенсии уже успели прозвать минимальным.

Члены правительства на регулярной основе проводят индексацию такого типа пособия, но вот повышение обычно оказывается не особенно значительным. Так в апреле 2019 года начисление подняли всего на 2%.

В некоторых ситуациях можно рассчитывать на небольшие доплаты. Они связаны с тем, какой прожиточный минимум для пенсионера установлен в конкретном регионе России. Особенно сильно показатель отличаться не будет, ведь в 2019 году социальное пособие для пенсионеров составляло 5,283 рублей.

Положена ли хоть минимальная пенсия?

Чтобы перепроверить, попадает ли гражданин под действие минимальной пенсии, можно самостоятельно подать заявку в Пенсионный фонд. Для этого нужно просто зарегистрироваться на сайте Пенсионного фонда, используя извещения о состоянии лицевого счета.

Даже те граждане, которые получают трудовые пенсии, могут столкнуться с проблемами. Их выявили специалисты из Счетной палаты при аудите работы Пенсионного фонда.

Приблизительно 90 тыс. счетов россиян соединили, что спровоцировало волну ошибок и недоплат пенсионерам.

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Размер многих пенсий в нашей стране – предмет и для горестей, и для шуток. И вот на эти, так сказать, смешные деньги людям приходится жить. И это даже с приличным трудовым стажем бывает. Что уж говорить о тех, кто не доработал почему-то даже до «минималки». Копейки будут считать – точно. И потому заранее, конечно, нужно о себе как о будущем пенсионере заботиться. Идти к работодателям с белой зарплатой и интересоваться, делаются ли отчисления в Пенсионный фонд. Чтобы минимальная пенсия не была потом максимальным финансовым разочарованием.

По инф. 1rre.ru

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