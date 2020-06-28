Животные-скалолазы

Охотник-промысловик с 20-летним стажем Степаныч рассказывает своей аудитории соответственно об охоте, а также не забывает и о рыбалке. Свои большие и маленькие видео блогер транслирует с платформы YouTube. А еще он оказался автором-исполнителем песен. В его ролике-визитке, где показаны разные занятия блогера, к слову, звучит очень симпатичная песня про Сибирь, охоту, тайгу. Слова – отличные, музыка – тоже. Можете и вы, уважаемые читатели, захотите послушать!