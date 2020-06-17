Смешные высказывания детей!

Михаил Саакашвили не считает современное положение вещей в игорном бизнесе правильным и призвал во время встречи с Даниилом Гетманцевым и Давидом Арахамией отказаться от госрегулятора рынка азартных игр. Кроме того, он считает необходимым отменить налог с оборота казино. Занимая должность главы Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины, Михаил регулярно вносит свои комментарии и предложения относительно принимаемого законопроекта. На сегодня он предложил ряд изменений, чтобы максимально достигнуть общего решения, и подготовиться ко второму чтению. Предполагается, что изменения должны принести массу преимуществ Украине от сферы азартных игр в отличие от России, где гемблинг в настоящий момент запрещен, а пользователи, чтобы поиграть на рубли, используют сайты типа narubli.