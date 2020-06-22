Смешные собаки-1

Придя в офис какой-нибудь компании, вы никогда не задумывались, откуда он у нее взялся, как она его смогла выбрать, снять, обустроить? В общем, офисная, так сказать, кухня, вас никогда не интересовала? А это может быть любопытным, да и полезным. Ведь нюансы любого дела могут иногда пригодиться в жизни.