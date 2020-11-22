Робертино Лоретти - Ave Maria

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Хосписы бывают не только для людей, но и для зверей
В Калининградском зоопарке пытаются продлить жизнь 30-летнего сивуча по имени Ким, который является самым старым животным этого вида на планете.
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Житель Польши обнаружил на дороге серебряные монеты 350-летней давности
Упав с велосипеда, польский грибник зацепил рукой клад серебряных монет XVII века.
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Стало известно какая гемблинг-реклама привлекает игроков, новости от казино Риобет и другие события игровой сферы
Играя в азартные игры, следует подбирать лицензированные платформы. Испробовать такие игровые автоматы можно, посетив официальный сайт Риобет http://www.gimnaz-25.ru/, где собраны самые лучшие и качественные слоты, разработанные мировыми брендами. Все они отвечают предпочтениям пользователей и отличаются простым управлением. В этом можно убедиться, протестировав игры в демо-версиях, в которых действует виртуальная валюта.
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«Поле чудес» Леонида Якубовича: что мы не знаем о популярном ведущем?
Актёр, сценарист и, самое главное, любимый ведущий – Леонид Якубович стал для многих из нас почти родным человеком после долгих лет за штурвалом шоу «Поле чудес». Но о закулисной жизни героя знают далеко не все, так что давайте вместе заполним этот пробел!
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Где в России семьям с детьми хуже всего живется?
Одним из самых неблагополучных регионов России для проживания детей оказалась Курганская область.
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Порошки, гели и капсулы: как выбрать оптимальное средство для стирки
Как вы думаете, на чем можно больше сэкономить: на покупке новой одежды или средствах для стирки? Скорее всего, многие выберут одежду, ведь стоит она дороже. Но чтобы хорошие вещи дольше сохраняли красивый вид и первоначальную форму, а не превращались в тряпки, надо стирать их правильно – в зависимости от ткани использовать нужную температуру воды и наиболее подходящее моющее средство. И если раньше мы знали только хозяйственное мыло для ручной стирки и порошок для машинки, то сегодня к ним добавились еще различные гели, капсулы и экосредства. Давайте разбираться, что и когда из этих средств лучше использовать для стирки?
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Казино США могут снова закрыться на карантин, где найти игровые автоматы бесплатно и без регистрации и другие факты из сферы азарта
В последнее время любители азарта предпочитают использовать онлайн-казино. Это позволяет играть в игровые автоматы без регистрации и при этом оставаться дома, в то время как наземные заведения продолжают подвергаться карантинным ограничениям. Большинство из них просто закрыты и не обслуживают клиентов. Недавно губернатор штата Невада сообщил, что из-за увеличения количества заразившихся коронавирусом нужно быть готовым к очередному закрытию игорных заведений.
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В Литве проведен опрос среди любителей азарта, где найти слоты Адмирал и другие новости мира азарта
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой во всём мире ещё большей популярностью стали пользоваться онлайн-казино. Постоянные клиенты предпочитают, например, играть в слоты Адмирал, которые отличаются высокой отдачей. При этом на официальном сайте платформы расположено большое количество игровых автоматов на любой вкус, что и привлекает аудиторию. Несмотря на популярность, азартные игры подвергаются строгому регулированию со стороны соответствующих органов.
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Актуальность онлайн-платформ во время пандемии, онлайн трансляции спортивных событий и другие новости азартной сферы
В период пандемии COVID-19 большинство компаний оказались на грани банкротства. Однако онлайн букмекерские конторы и казино показали свою устойчивость. Эксперты считают, что это перспективная вертикаль игорного бизнеса в такой сложный экономический период. Несмотря на то, что наземные казино терпят убытки, их онлайн-версии продолжают приносить стабильную прибыль. Некоторые из них стали гораздо популярнее, чем до введения карантинных ограничений.
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«Жевали глазные яблоки»: стали известны удивительные факты о неандертальцах
Неандертальцы были способны к абстрактному мышлению. Об этом свидетельствует пример сталагмитов в пещере Брюникель на юге Франции.
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Патриарх Кирилл завел страничку в «Одноклассниках»
Официальная страница патриарха Московского и всея Руси Кирилла появилась в соцсети «Одноклассники». Создание аккаунта совпало с днем рождения предстоятеля Русской православной церкви — 20 ноября ему исполнилось 74 года.
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В Германии роботы помогают учить больных детей
Роботы-аватары помогают учиться хронически больным детям. Устройство является глазами, ушами и голосом ребят, которые не могут посещать школу из-за ограничений.
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Как не попасться мошенникам в «черную пятницу»?
Во время «чёрной пятницы» не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, так как в это время традиционно активизируются мошенники.
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В древних гробницах Китая отыскали изумительный по красоте фарфор
Китайские археологи обнаружили более 100 весьма ценных артефактов, включая изысканный и хрупкий фарфор, при обследовании древних гробниц на 900-летнем семейном кладбище.
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Бабушка Юлия красиво вышивает котиков, венценосных особ и не только
Очень трогательная бабушка-блогер имеет свою страничку в приложении Instagram. Пенсионерку Юлию Алешичеву зарегистрировал на этой интернет-площадке ее внук Ян, который открыл аккаунт и размещает посты. Женщина очень любит вышивать, и благодаря соцсети мир может увидеть интересные работы мастерицы.
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Настоящий герой: 14-летний мальчик спас из огня трех других детей
На пожаре в селе Большие Полянки республики Татарстан настоящим героем показал себя 14-летний подросток. Он спас из огня трех младших братьев.
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Старшая дочь Григория Лепса представила родителям будущего мужа
Многие молодые люди испытывают трудности, когда представляют своих избранников родителям. А если твои мама или отец – звёзды шоу-бизнеса, то сделать это ещё сложнее.
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Израильские ученые нашли способ продлить молодость
Ученые из Израиля заявили, что им удалось впервые обратить вспять биологический процесс старения у людей.
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Реалии времени: отец отдал сыну свой кислород и умер
На Украине больной COVID-19 мужчина умер после того, как пожертвовал свой лимит на кислородном аппарате в пользу заразившегося коронавирусом сына. Об этом на своей страничке в Facebook рассказала волонтер Дана Яровая.
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Разбираемся в разновидностях лезвий на кухонные ножи
В кухонных ножах большое значение имеет материал, из которого изготовлено его лезвие. Клинки этого инструмента производятся из нержавеющей, углеродистой или дамасской сталей, а также керамики или металла с полимерным покрытием. Чтобы подобрать подходящий под вашу задачу кухонный нож, можно перейти на сайт официального представителя компании TOJIRO в РФ. Там представлены предложения по качественным японским ножам, которые можно заказать прямо на дом.