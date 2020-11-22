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ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Самая лучшая жизнь
2014-08-15-00-34-46
У Фалеса спросили:— Какая жизнь самая лучшая?
Язык за зубами
2014-11-27-01-50-51
Как-то раз пожаловался один человек мудрецу: — Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
В больничной палате
2014-10-15-00-30-08
В больнице в одной палате лежали два тяжелобольных человека. Один лежал у окна, а кровать другого располагалась у двери.
Сердце человека
2014-12-24-07-05-54
Цуй Шу спросил Лао Даня: — Если не управлять Поднебесной, то как исправить сердца людей?
Скандал в песочнице
2015-01-14-04-21-53
Во дворе в песочнице играли дети, а их мамы сидели неподалёку на скамейке.
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Робертино Лоретти - Ave Maria
Youtube   
22 Ноября 2020 г.
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