Робертино Лоретти - Ave Maria

Как вы думаете, на чем можно больше сэкономить: на покупке новой одежды или средствах для стирки? Скорее всего, многие выберут одежду, ведь стоит она дороже. Но чтобы хорошие вещи дольше сохраняли красивый вид и первоначальную форму, а не превращались в тряпки, надо стирать их правильно – в зависимости от ткани использовать нужную температуру воды и наиболее подходящее моющее средство. И если раньше мы знали только хозяйственное мыло для ручной стирки и порошок для машинки, то сегодня к ним добавились еще различные гели, капсулы и экосредства. Давайте разбираться, что и когда из этих средств лучше использовать для стирки?