Приколы про животных

Когда у человека появляются внуки, это огромная ответственность, но еще и просто большая радость. И хочется просто ликовать от счастья и подарить маленькому человечку буквально весь мир. Но с миром в подарок, проблематично, конечно, а вот вполне себе реальные и нужные презенты – это, как говорится, в десятку попадете. Среди актуальных подарков для малыша-внука или внучки можно назвать стульчик для кормления. К примеру, вот такой модели – Peg-Perego Siesta. Удобный во всех отношениях этот стул может сопровождать ребенка примерно до трех лет, причем он будет служить своему маленькому хозяину в разных ипостасях: как кресло-шезлонг, как место для кормления и как полноправный стул, за которым можно сидеть ребенку за общим столом рядом с взрослыми.