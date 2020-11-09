П.Рудаков и В.Нечаев - сатирические куплеты «Прочитали мы газеты с Пал Васильичем вдвоем...» (1961)

Появление крыс в доме приносит массу неудобств его владельцам. Они уничтожают всё вокруг себя и очень быстро размножаются. Кроме того, грызуны относятся к агрессивным животным и даже могут напасть на человека. Понять, что в доме появились крысы не так уж и сложно. Об этом может свидетельствовать специфический мышиный запах, который гораздо сильнее, чем от простых мышей. Они метят свою территорию, из-за чего появляется запах аммиака содержащийся в их моче. Следует обратить внимание на стены и плинтуса, где могут появиться ходы. Своими крепкими зубами они без труда делают себе норки, даже в плотных современных материалах.