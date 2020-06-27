Они такие смешные и милые

Далеко не все в России одобряют вносимые в Конституцию изменения. Противники этой идеи полагают, что перед нами дымовая завеса, причем низкого юридического качества: "нас ждет крупнейшая спецоперация по мистификации за всю постсоветскую историю голосования". Взвешивая, "за" или "против" голосовать в эти дни - рекомендуем нашему пожилому читателю изучить и эти аргументы! Тем более, что аргументы "за" - как раз широко известны и разрекламированы...