Очаровательные африканские дети танцуют

Вы можете себе представить, что коров можно оперировать при свете фар трактора? Об этом и не только в автобиографической книге рассказывает британский ветеринар Ноэль Фитцпатрик. А еще, оказывается, этот человек проводит сложнейшие высокотехнологичные операции, на которые большие никто в мире и не решается. Книга называется «Слушая животных: история ветеринара, который продал Астон Мартин, чтобы спасать жизни».