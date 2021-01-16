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От авиации до монастыря: судьба Героя Советского Союза Валерия Буркова
2020-12-21-06-37-06
Судьба этого уникального человека поделена на две половины. Полковник боевой авиации, советник Президента РФ, отважный летчик, штурман — и православный монах. Валерий Бурков (монах Киприан) в Афгане потерял обе ноги, в монашестве он передвигается на...
Бизнесмен и рыбак
2014-12-05-01-55-19
Как-то раз один бизнесмен стоял на пирсе в маленькой деревушке и наблюдал за рыбаком, сидящим в утлой лодочке, как тот поймал огромного тунца. Бизнесмен поздравил рыбака с удачей и спросил, сколько времени требуется, чтобы поймать такую...
Грустный итог реформаторства медицины с приходом ковида стал очевиден
2021-01-13-02-10-28
Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Красная роза
2015-01-14-05-15-20
Один американский моряк получал письма от женщины, которую он никогда не видел. Её звали Роза. Они переписывались 3 года. Читая её письма и отвечая ей, он понял, что уже не может жить без её писем. Они полюбили друг друга, сами не осознавая...
Кем хочешь стать?
2015-01-14-05-36-49
Одному мальчику взрослые задавали вопрос: «Кем ты хочешь стать?»
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Михаил Евдокимов Посиделки с дедом
Youtube   
16 Января 2021 г.
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