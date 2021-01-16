Михаил Евдокимов Посиделки с дедом

|
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Десятки человек умерли в Европе после прививки от коронавируса
В Норвегии после прививки от коронавируса скончались 23 человека. Все умершие были привиты вакциной американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.
-
ЕГЭ по базовой математике отменили. Внукам – лафа!
В этом учебном году не будет проводиться Единый госэкзамен (ЕГЭ) базового уровня по математике. Новостью порадовал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
-
Алиса Фрейндлих идёт на поправку
Врачи клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге рассказали, как чувствует себя Алиса Фрейндлих, которая проходит там лечение. Медики отмечают улучшение состояния народной артистки СССР.
-
Россиян готовят к существенному подорожанию сотовой связи
Стоимость услуг мобильной связи в России может повыситься в этом году на 15-16%, и основной причиной является эпидемия коронавирусной инфекции, из-за которой операторам связи пришлось нарастить затраты.
-
Спортсмены предложили использовать на Олимпиаде «Катюшу» вместо гимна
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила на ближайшие два года использовать на ЧМ и Олимпиадах песню «Катюша» вместо гимна РФ.
-
В Индонезии землетрясение разрушило больницу. Под завалами - люди и персонал
На индонезийском острове Сулавеси близ города Мамуджу произошло землетрясение магнитудой 6,3. Уже известно о семи погибших. Разрушены десятки домов.
-
Ученые узнали, носители какой группы крови живут дольше
Можно ли по группе крови определить, сколько проживет человек? Однозначного ответа на этот вопрос нет, однако некоторые ученые уверены, что с той или иной группой крови связано развитие ряда заболеваний, а значит, есть потенциальная возможность установить примерную продолжительность жизни.
-
Возвращение в 60-е: отправимся в прошлое вместе с культурным Интернетом!
На этот раз культурный Интернет приготовил для нас нечто невероятное. Вы когда-нибудь хотели «вернуться на денёк» во времена своей молодости? Такая возможность появилась! Испытать приступ ностальгии и погрузиться в атмосферу 60-х годов минувшего века нам поможет видеоэкскурсия от Белгородского государственного музея народной культуры – пропускать такое точно не стоит!
-
Эксперты: творог стал более качественным
В 9-процентном твороге, который продается в российских магазинах, не обнаружено антибиотиков, пальмового масла и токсинов. Исследование творога проводило Роскачество.
-
Как Аллу Пугачёву не пустили домой, перепутав с очередной фанаткой
Казалось бы, о звёздах первой величины известно всё, ведь их профессиональная и личная жизнь всё время рассматривается «под микроскопом». Но некоторые артисты не перестают удивлять подробностями из своей биографии.
-
Нижегородцам запудрили мозги «целебными» простынями
Десятки жителей Нижнего Новгорода поверили мошенникам, по ценам в разы выше реальной стоимости продававшим постельное белье. Покупателям говорили, что простыни и наволочки якобы обладают некими целебными свойствами.
-
Навальный планирует вернуться в Россию. Эксперты спорят, что его здесь ожидает
Вокруг фигуры Алексея Навального и историй с ним возникает немало споров, разные мнения есть на этот счет и у читателей нашего сайта. Сейчас, в связи с планами Навального вернуться в Россию, дискуссия в обществе обострилась. Где правда, где нет, что реально, а что наоборот – разобраться на самом деле сложно (да и разберемся ли когда-нибудь?) Предлагаем актуальные версии, что же может случиться. Напомним, это всего лишь версии. И, конечно, "любить или ненавидеть" известного оппозиционера - вам никто не предписывает. Думайте своей головой!..
-
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому сыну.
-
Современным профессиям можно научиться, не выходя из дома
В последнее время неуклонно растет количество людей, которые задумываются над освоением новых современных специальностей, к примеру, связанных с интернетом. Причем речь идет вовсе не о молодежи, а о людях среднего и даже старшего возраста, которые хотят попробовать себя в чем-то новом или хотят получать дополнительный доход. Традиционное образование в данном случае вряд ли подойдет, а вот какие-нибудь краткосрочные курсы – в самый раз! К счастью, сегодня в России растет и развивается рынок онлайн-образования, поэтому практически любой может достаточно быстро освоить новый навык прямо из дома, и нередко даже бесплатно.
-
Сын кузбасского миллиардера подарил ребенку-инвалиду вместо снегохода санки
Депутат Госдумы от Кузбасса Павел Федяев рассказал о том, как помог ребенку-инвалиду, родители которого попросили подарить мальчику «зимнее транспортное средство». Сын миллиардера Михаила Федяева признался подписчикам в Instagram, что передал семье ребенка санки.
-
Чтобы аптека успешно работала, хорошее торговое оборудование не помешает
В аптеки люди старшего поколения обращаются часто, но не каждый из них задумывается, как же всё устроено в таких точках продаж лекарственных средств. Например, одной из составляющих успешного функционирования аптеки является выбор для нее хорошего торгового оборудования. Ведь лекарства должны где-то храниться, а часть из них быть представленной покупателям на витрине – в широком ассортименте и на среднестатистический кошелек.
-
Переболевшим коронавирусам москвичам могут предоставить льготы
Жителям Москвы, которые переболели коронавирусом, могут предоставить льготы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
-
Сегодня, 15 января – День зимующих птиц России
Этот праздник был учреждён по инициативе иркутян в 2003 году специальным Постановлением президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны природы в память о русском советском писателе Евгении Носове, на могиле которого по его завещанию начертаны слова «Покормите птиц». Он родился 15 января 1925 года.
-
Коррупционные аппетиты в Крыму — и три миллиона могут на лапу дать
Максимальный размер взятки, выявленной сотрудниками Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю, составил в 2020 году три миллиона рублей. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Терентьев.
-
Мадонна отправилась в путешествие по Африке с детьми и молодым любовником
Несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией коронавируса, в путешествие отправилась 62-летняя американская поп-звезда Мадонна. В поездке ее сопровождают 26-летний бойфренд Ахламалик Уилльямс и ее дети.