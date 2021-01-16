Михаил Евдокимов Посиделки с дедом

Вокруг фигуры Алексея Навального и историй с ним возникает немало споров, разные мнения есть на этот счет и у читателей нашего сайта. Сейчас, в связи с планами Навального вернуться в Россию, дискуссия в обществе обострилась. Где правда, где нет, что реально, а что наоборот – разобраться на самом деле сложно (да и разберемся ли когда-нибудь?) Предлагаем актуальные версии, что же может случиться. Напомним, это всего лишь версии. И, конечно, "любить или ненавидеть" известного оппозиционера - вам никто не предписывает. Думайте своей головой!..