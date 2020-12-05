Кошачьи приколы

Одной из главных новостей последних дней стало сообщение о том, что глава «Роснано» Анатолий Чубайс потерял свой высокий пост, который он занимал последние 12 лет. Эта фигура давно известна нашей стране, и она, скажем прямо, не очень народом любима, особенно представителями старшего поколения. С именем Чубайса связывают работу команды реформаторов с радикальными и болезненными для людей преобразованиями, проведенную приватизацию, которая развальным катком прошла на нашей промышленности и т.д. В связи с уходом с должности столь яркого игрока политико-экономической арены России выдвигаются разные версии.