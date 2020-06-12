Городок. Переводчик

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Светлая жизнь и страшный уход великой княгини Елизаветы Федоровны
2020-05-21-06-29-36
18 июля истекает ровно 100 лет с ночи, когда Елизавета Фёдоровна вместе с некоторыми другими членами семьи Романовых и одной из сестёр Марфо-Мариинской обители Варварой были сброшены в шахту недалеко от города Алапаевска. Великая княгиня, убитая на следующую ночь после казни царской семьи, разделила...
Из похоронной обрядности немцев на Руси: обычай венчать… умершего молодого. Зачем?
2020-05-11-09-33-38
Обычай венчать покойников пришел на территорию России из Германии и был распространен среди «русских» немцев Поволжья, о чем свидетельствуют труды советских ученых, а затем и среди немцев Сибири вплоть до конца XX...
Больше, чем деньги
2014-04-21-23-38-00
Один предприниматель был в долгах и не видел выхода. Кредиторы наседали на него. Поставщики требовали оплаты. Он сидел на скамейке в парке, опустив голову, гадая, что же может спасти компанию от банкротства. Вдруг перед ним появился какой-то старик. — Я вижу, что вас что-то тревожит, — сказал...
Свой икигай
2015-02-26-01-48-41
Однажды в маленьком японском городке умирала женщина. В какой-то момент она почувствовала, что её душа покидает тело, возносится вверх и предстаёт перед духами...
Два психиатра
2014-11-24-01-56-25
Два психиатра жили в одном доме. Каждый вечер они возвращались из своих учреждений и часто поднимались вместе на одном лифте. Лифтёр был очень сильно заинтригован одной вещью, которая происходила каждый раз снова и...
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12 Июня 2020 г.
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