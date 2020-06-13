Геннадий Дудник - Пародии

В начале года ушел из жизни онкохирург Андрей Павленко. В 2018 году после диагностирования у него рака желудка третьей стадии он начал вести блог и рассказывать о своей борьбе с болезнью. Павленко стал примером мужества для онкобольных, которых он призывал не отчаиваться. Как сейчас живет семья онкохирурга, рассказала его вдова Анна.