Геннадий Хазанов - Письмо в Израиль (1997 г.)

|
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Вот так находка из Франции — забальзамированное сердце!
При проведении раскопок на площади Сен-Жермен в городе Флерсе обнаружили два свинцовых гроба. На одном из них находилась урна в форме сердца, называемая «кардиотафом».
-
Дом Сталина проедет 350 километров, чтобы стать музейным экспонатом
Территория архитектурно-этнографического музея «Тальцы» под Иркутском пополнится новым экспонатом. Туда перевезут дом, в котором жил Иосиф Сталин во время ссылки в Прибайкалье.
-
Эвелина Хромченко рассказала об актуальных оттенках сезона
Скоро Новый год, многие надеются на перемены к лучшему, поэтому, несмотря ни на что, модники начинают интересоваться, что же будет актуальным в следующем году? Ведущая и стилист программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко решила высказать своё мнение по этому поводу.
-
В Китае научились лечить зубы без пломб
Ученые из Китая разработали препарат, который восстанавливает эмаль с помощью искусственного слоя. В итоге лечить зубы стало возможно, не используя пломбы.
-
Военный брал взятки от солдат на обустройство спортзала в части
В Чите суд приговорил военнослужащего-контрактника Саяна Батуева по делу о взятках. Он признал вину и пояснил, что брал взятки с целью обустройства спортзала войсковой части и приобретения спортинвентаря, поскольку Минобороны РФ «не выделяло деньги на указанные цели».
-
Культура древности: узнаем кое-что новое о «человеке из прошлого»!
Сегодня культурный Интернет расскажет нам о секретах древнего человека. Серию научно-популярных лекций проведут лучшие эксперты России, которые поделятся своими знаниями о традициях, культурных особенностях и социальных нормах людей прошлого.
-
Переболевшие COVID-19 пожаловались на состояние тяжкого похмелья даже после минимальной дозы алкоголя
Коронавирус может вызвать необычный побочный эффект. Многие переболевшие стали жаловаться на то, что организм перестал воспринимать сигареты и алкоголь. Они отмечают, что даже после маленькой дозы алкоголя могут несколько дней страдать от сильнейшего похмелья.
-
МВД разрешит общественникам наблюдать за сдачей экзамена на права
На практическом экзамене на получение водительских прав находиться в машине, кроме испытуемого и экзаменатора, МВД России разрешит также представителям общественных объединений и другим должностным лицам органов внутренних дел.
-
Обнаружен утерянный артефакт из Великой пирамиды Хеопса
Музейные сотрудники Университета Абердина совершили случайное открытие, которое может пролить новый свет на историю Великой пирамиды в Гизе, Египет. В коробке из-под сигар они обнаружили артефакты возрастом около 5000 лет, которые считались давно утраченными.
-
Какие сказки читает внукам Владимир Владимирович?
Владимир Путин под занавес большой пресс-конференции поделился деталями частной жизни. Он рассказал, какие сказки читает внукам, какой у него в семье главный тост и какой главный секрет семейного счастья.
-
Метод лазерной сварки для сборки самолетов разработали российские ученые
В Москве на площадке ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО» состоялось определение победителей V Национального конкурса инновационных проектов в аэрокосмической отрасли, который уже в пятый раз провел Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Победителем конкурса стал сенсационный проект Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича, которому предсказывали победу многие эксперты. Ученые предложили применять при сборке самолетов метод лазерной сварки, который позволит уйти от применяемой сегодня повсеместно технологии сборки самолетов с помощью заклепок.
-
Политолог: Россия нуждается в социал-демократическом повороте – пора оглянуться на простых людей
До выборов в Госдуму, запланированных на сентябрь 2021-го, осталось меньше года. Всё та же многопартийность, всё та же борьба почти без борьбы. Про эту традиционную для России партийно-политическую систему состоялся разговор с Наталией Великой – доктором политических наук, деканом социологического факультета РГГУ, заместителем директора Института социально-политических исследований РАН. В основе её рассуждений – мониторинг общественного мнения «Как живёшь, Россия?», ежегодно проводимый в институте с 1992 года под руководством профессора В.К. Левашова.
-
Обрадовали: Гречка подешевеет из-за снижения отпускных цен и высокого урожая
На Алтае, в Орловской области и в Башкортостане производителеи гречки заявили, что готовы снизить отпускные цены на крупу.
-
За год крымские музеи пополнились более чем на 20 тысяч экспонатов
В уходящем году коллекции крымских музеев увеличились на 17,5 тысячи экспонатов, информирует министерство культуры республики. Большая часть из них — предметы археологии, подарки, а также экспонаты, приобретённые музеями за бюджетные средства.
-
Валентина Талызина встала с инвалидной коляски, чтобы запеть
Советская и российская актриса Валентина Талызина, несмотря на свой возраст и проблемы со здоровьем, продолжает вести публичный образ жизни. Недавно она стала участницей популярной программы «Привет, Андрей!», посвященной детским песням из любимых мультфильмов.
-
Шипованные KAMA ALGA – безопасность и комфорт от KAMA TYRES
KAMA ALGA – новая линейка шипованных шин от KAMA TYRES, шинного бизнеса Группы «Татнефть». Уникальные особенности конструкции делают новинку оптимальной для эксплуатации при очень низких температурах. Модель подходит для комплектации как легковых автомобилей, так и внедорожников и кроссоверов.
-
Памятка для заболевших легкой формой COVID-19: чем лечиться и когда вызывать врача
Подавляющее большинство пациентов с коронавирусом — около 80 процентов — переносят болезнь в лёгкой форме и могут лечиться дома. Для этого созданы все условия: от дистанционной консультации врачей до выдачи бесплатных лекарств.
-
День в истории: 155 лет назад в США отменили рабство
18 декабря 1865 года вступила в силу 13-я поправка к Конституции США, отменяющая рабство.
-
Путин объяснил, от чего будет зависеть индексация пенсий работающим россиянам
Возврат индексации пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности. Об этом 17 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.
-
Наш гость — Антонина из Архангельска, дачница с большим стажем и бабушка-онлайн
Блогер из Архангельска Антонина очень много полезного знает про садово-огородные дела. Еще бы! Ведь дачу она имеет уже давно, и даже завела канал «Дачницы Удачницы» на платформе YouTube. Мы об этом вам, к слову, как-то рассказывали.