Фитиль «По всей форме» (1965)

Для того чтобы загородный дом стал более-менее удобным для проживания, достаточно обеспечить участок водой и электричеством. Для перехода на более высокий уровень комфорта хорошо бы оборудовать систему водоснабжения и отопления, канализацию, автоматический полив и т.п. А для этого понадобится иметь хороший насос. При этом выбор насоса будет зависеть от его назначения, к примеру, для колодца или для канализации. Рассмотрим, каких видов бывает это оборудование и на что обратить внимание при покупке.