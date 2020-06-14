Александр Иванов - «Красная Пашечка» (1979)

Во время пандемии коронавирусной инфекции многие граждане России стали распространять на просторах Интернета информацию о том, что новые технологии 5G опасны для здоровья людей, так как приводят к непоправимым последствиям. Так, в социальных сетях и поисковых системах всё чаще стали возникать вопросы о том, в чем заключается опасность вышек связи, а также об их запуске в РФ.