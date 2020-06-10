18 невероятных фактов, которые вы не сможете забыть

Интересный автор в сети Instagram – Елена Вахтанговна. Ее страничка здесь называется «Бабушка блогер». В визитке дамы написано: «Обо всем, с грузинским акцентом!». И действительно, много записей у нее связано с Грузией. О себе блогер написала в посте-знакомстве, что родилась она в Малаховке, уволилась из Трансаэро, имеет сына и дочь, сидит с двумя внучками, вяжет, читает, смотрит фильмы и сериалы. Елена живет в родном городе, а иногда в Грузии, потому что ее муж – грузин. И в этой прекрасной стране у пары есть домик в деревне недалеко от моря.