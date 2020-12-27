Елизавета Вторая – старейший действующий монарх. А что мы о ней еще знаем?

Елизавета Вторая является в нашем веке наиболее популярным монархом, а еще она рекордсменка по продолжительности правления в Великобритании. Королеве уже целых 94 года. И о ее жизни накоплено немало любопытных фактов. Давайте обратимся к некоторым из них.
Елизавета Вторая обучалась профессии военного шофера и имеет... два дня рождения
Элизабет Александра Мэри появилась на свет в 1926 году. При этом, день рождения британского правителя не всегда совпадает с официальным. Чаще всего день рождения монарха отмечают в начале июня. Предполагается, что в это время будет хорошая погода. Тогда же проходит и торжественный вынос знамени. Это проходит на конном параде.
Елизавета 2, кроме Британии, правит также и иными странами. Кроме Канады, это также Австралия и Новая Зеландия. Также в подчинении у Елизаветы есть дюжина иных небольших государств, включая Ямайку. Британию Елизавета II возглавила в 1952 году. Когда она была в Кении, то скончался ее отец, король Георг 6. Короновали Елизавету летом 1953 года. Впервые в истории такая церемония была показана по телевидению.
По состоянию на 2020 год Елизавета 2 является наиболее старым действующим монархом в мире. Пару лет назад в СМИ появилось видеокадры от начала 1930-х годов. На них можно заметить, как еще юная Елизавета руку подняла в нацистском приветствии. Также на видео оказался и принц Эдвард, у которого были симпатии к третьему Рейху. Во время Второй мировой войны, британская королевская семья не захотела эвакуироваться в Канаду. В начале 1945 года Елизавета в армейской форме обучалась профессии военного шофера и механика.
В 1994 году Елизавета Вторая посетила Россию
С будущим супругом, принцем Филиппом, Елизавета познакомилась в возрасте 13 лет. Он помолвились летом 1947 года. Свадьба прошла в ноябре того же года. Первенец Елизаветы, принц Чарльз появился на свет в конце 1948 года. Общественность всегда интересовало финансовое положение королевы. В начале 1990-х состояние Елизаветы оценили в 100 млн. фунтов. Уже в 2015 году ее состояние оценили в 340 млн фунтов. В составе Королевской коллекции есть много произведений искусства и сокровищ, но ими королева не владеет.
Елизавета 2 осенью 1994 года посетила Россию. Она прибыла на яхте «Британия». Встречал ее тогда Борис Ельцин. Тот визит британского монарха в России стал первым в истории. Елизавета 2 в Москве и Санкт-Петербурге. Также она посетила КНР в 1986 году. Это был первый в истории приезд в Поднебесную британского монарха.
С утра королева не прочь попить чай с молоком
Британская правительница потребляет обычную пищу. Кроме котлет из баранины это также ростбиф, камбала и курятина. На десерт королева может потребить пудинг или мороженое. Из спиртного Елизавета пьет шампанское и белое вино. Также ей приписывают любовь у джину. Пищу королевская семья потребляет ежедневно 4 раза.
С утра королева пьет китайский чай с молоком. Для сопровождения утренней трапезы, на улице возле окон королевы ей исполняет мелодию волынщик. Подобная традиция возникла еще от королевы Виктории. На обед королеве подают сначала суп, а потом рыбу. Как жаркое могут подать жаренную баранину. Также могут к мясу подавать гарнир из овощей. Затем идет холодный десерт. Во время обеда потребляется 5 разновидностей вина.
Елизавета Вторая действительно популярный монарх. Может потому, что ее жизнь не является такой уж закрытой? Мы ведь многое знаем о королеве: что происходит в ее семье, украшения дамы с высоким статусом, вкусовые пристрастия, любимые питомцы и прочее. Информации хватает, поневоле проникнешься, как будто и в твою семью она вхожа. Получается, такая далекая, но и немного своя.
И вот еще любопытные публикации о монархах настоящего и прошлого.
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