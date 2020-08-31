Певица Азиза выиграла суд у вдовы Талькова

Звезда 90-х годов, певица Азиза известна не только благодаря своим хитам. Многие поклонники Игоря Талькова считают её причастной к гибели своего кумира в 1991 году.

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Певец был застрелен во время драки между его концертным директором, охранниками и телохранителем Азизы, Игорем Малаховым. Орудие преступления не было найдено, а дело до сих пор считается нераскрытым. Поэтому даже через 30 лет в прессе появляются различные версии того инцидента.

А не так давно вдова артиста Татьяна и сын Игорь Тальков-младший подали в суд на певицу Азизу. Поводом для этого стало участие певицы в одном из популярных телешоу, где она рассказала, что Тальков был связан с криминальным миром и даже её познакомил с одним из «авторитетов». Также она вспомнила, что конфликт, во время которого умер Тальков, спровоцировал его концертный директор Валерий Шляфман, а Малахов был вынужден защищаться от охранников и самого Талькова с помощью огнестрельного оружия. Азиза заявила, что ранения не были смертельными, а кто сделал роковой выстрел, она не знает.

Татьяна и Тальков-младший заявили, что всё это – клевета, и потребовали от певицы выплаты моральной компенсации в размере одного миллиона рублей и публичных извинений.

В итоге суд выиграла Азиза, её интересы представлял известный адвокат звёзд Сергей Жорин. Он признался, что с таким делом ему ещё не приходилось сталкиваться, но юрист рад, что его удалось выиграть. Также он рассказал, что требовать извинений в судебном порядке в принципе невозможно по российскому законодательству.

Азиза раскритиковала поведение Татьяны и Игоря, а также заявила, что всё сказанное ею – правда, и она не собирается ни перед кем оправдываться за своё мнение.

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