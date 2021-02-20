Любовь сквозь километры: дружная семья Игоря Крутого

Игорь Крутой смог оправдать свою фамилию, которая поначалу вызывала у него лишь стеснение. Из обычного украинского паренька он стал музыкантом и композитором мирового уровня и обзавёлся по-настоящему крепкой семьёй.
Маленькому Игорю безумно повезло. Хоть его родители были далеки от мира музыки, он унаследовал от них идеальный слух, что стало неожиданностью для всей семьи. Мальчик сам научился играть на баяне, а в остальном ему помогли преподаватели музыкальной школы.
Тем не менее, лёгким путь к успеху не стал. В Киевскую консерваторию парня не приняли, так что целый год ему пришлось трудиться на должности сельского учителя музыки. Зато именно в это время Игорь начал писать свои песни и даже отыскал для них исполнителя – им стал певец Александр Серов.
Хоть наш герой и хотел продолжать сочинять свою музыку, начинать пришлось с малого. Так, первое время он работал пианистом в ансамбле Валентины Толкуновой.
Примерно в это же время в жизнь Крутого ворвалась любовь. С девушкой Еленой он обручился уже на третий день знакомства, после чего в жизни Игоря начались счастливые годы семейной жизни. Родился мальчик Коля, а сам Крутой стал руководителем ансамбля, так что жаловаться было не на что.
Только вот счастье долгим не оказалось. Лена ушла от мужа, а Игорю пришлось биться за право видеться с собственным сыном. Потеря семьи стала для музыканта большой трагедией, после которой он ещё долго не мог решиться ни на какие другие отношения.
Зато артист сумел прославиться на всю страну. Его «Мадонну» и «Музыку венчальную» знал буквально каждый житель России. Игорь стал во главе продюсерской фирмы АРС, которая под его руководством набралась сил и вышла на международный уровень.
С «Песней года» Крутой отправился в США в начале 90-х, где познакомился с российской эмигранткой Ольгой. Замужняя женщина (да ещё и с ребёнком!) почему-то заинтересовала нашего героя. Знакомство быстро перетекло в настоящие свидания, после которых Игорь вернулся обратно в Россию.
Тогда он и предложил Ольге переехать на родину. Она отказывать не стала, даже с мужем развелась, чтобы вступить в новый брак. К слову, именно ей Игорь посвятил одну из своих самых известных песен – «Я люблю тебя до слёз».
Сейчас, спустя 23 года после этих событий, Ольга с дочкой Сашей живёт в Нью-Йорке, а Игорь продолжает жить и трудиться в России. Летом они всегда объединяются ради отдыха на просторах Европы.
К тому же верная супруга всегда готова приехать к мужу, если вдруг у него появятся какие-то трудности. Принцип «вместе и в горе, и в радости» Игорь и Ольга соблюдают даже на расстоянии, благодаря чему их семью до сих пор связывают очень крепкие узы.
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