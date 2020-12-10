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«Д’Артаньян – самый настоящий убийца»: Боярский поведал о своём отношении к «народному» герою
Егор СТУКОВ   
10 Декабря 2020 г.
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Боярский – это Д’Артаньян, а Д’Артаньян – это Боярский. Слишком уж хорошо Михаил Сергеевич показал на экранах бравого мушкетёра, которого, как оказалось, сам актёр считает... абсолютно отрицательным героем!

«Д’Артаньян – самый настоящий убийца»: Боярский поведал о своём отношении к «народному» герою


Д’Артаньян – настоящий злодей, по крайней мере, по мнению Михаила Боярского. Стоит заметить, что актёр с детства любил книжки Александра Дюма, так что ещё задолго до съёмок в отечественном фильме он неплохо разбирался в именитом персонаже. И, возможно, уже тогда он понял, что Д’Артаньян не так хорош, как может показаться на первый взгляд.

– Д’Артаньян отрицательный, – уверяет артист. – Я не очень люблю играть положительных героев. Д’Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего. Если он и положительный, то с таким набором отрицательных качеств…

За съёмки в фильме Юнгвальда-Хилькевича 70-летний Михаил очень благодарен судьбе. Эта роль принесла ему огромную популярность и поистине всенародную любовь. Но продолжения знаменитой истории артист недолюбливает и считает, что ему стоило потратить время на что-то другое. Впрочем, уйти из проектов просто так бы не получилось, ведь какие мушкетёры без самого Д’Артаньяна? Так же подумали коллеги Боярского и просто не дали ему проигнорировать съёмки новой части знаменитой истории.

Но больше всего от Боярского досталось самому последнему фильму под названием «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини». В этот раз сюжет наполнился странной фантастикой, герои стали призраками, а потом и вовсе воскресли на глазах у изумлённых зрителей.

– Чем дальше, тем больше капризничал и говорил, что не буду и подговорил других: «Ребят, какие мушкетеры на том свете?! Что за бред!». Но детей кормить надо, семью, деньги зарабатывать не только артистам, но и персоналу. А чем еще зарабатывать? В общем, уговорили. Так получилось, что снялись. Полагаю, что это не самая лучшая наша работа. Все, конечно, хотели как лучше. Но в одну реку дважды войти очень сложно. Последующее всегда хуже предыдущего, на мой взгляд, – отметил актёр.

В то же время Михаил Боярский замечает, что гонорары для него – далеко не самое главное. Сниматься в новых фильмах артист идёт только «по инерции», ведь он уже давно живёт своей профессией и просто не может от неё отказаться.

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