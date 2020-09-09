Бывшая жена Иосифа Пригожина лишилась жилья из-за долгов по кредитам

Известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина до сих пор спрашивают о том, как сложилась судьба его бывшей супруги и тёщи. Это связано с тем, что более трёх лет назад Елена решила взять кредит для своего гражданского мужа, у которого был свой бизнес.
В крупных банках женщине отказали, поэтому ей пришлось обратиться в частную компанию, специализирующуюся на выдаче микрозаймов. Кредит она получила под залог двух квартир, оставленных ей и детям Иосифом Пригожиным.
Всё было хорошо, но потом Елене позвонил отец, с которым она не общалась несколько лет, и потребовал свою долю в их общей квартире. Елена с матерью решила выкупить его часть и снова обратились в эту же компанию за новым кредитом.
В течение двух лет они выплатили 6 млн рублей. Потом бизнес стал приходить в упадок, а долг вырос до 24 млн рублей.
Пригожин считает, что Елена поступила безответственно. Она ради своего бойфренда фактически оставила всю семью без дома. Организация, которая выдала кредит, явно относится к так называемым «чёрным» заёмщикам, которые дают деньги без документов и справок о доходах.
Чтобы расплатиться с долгами, Елена заложила третью квартиру, принадлежащую ей и её 80-летней матери. Теперь бывшая тёща вместе с остальными родственниками вынуждена жить в подмосковном летнем доме без отопления и элементарных условий, поэтому спать приходится под электрической простынёй.
— Теперь у меня нет прописки. Я — бомж. Неизвестно, как дальше буду жить, — честно призналась Светлана Соколова.
Сейчас Пригожин общается только со своей дочерью Елизаветой, для которой он снимает квартиру. Остальным родственникам он тоже пытался помочь, для этого даже обращался в полицию и ходил в офис компании, но с юридической точки зрения всё в этой ситуации законно. Поэтому повернуть сделанное вспять будет очень сложно, а может быть, и вовсе невозможно.
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