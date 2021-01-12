В клинике GRACE'CLUB доступен тест ДНК от Basis Genotec

В Санкт-Петербурге открылась клиника GRACE'CLUB, специалисты которой знают все о красоте и здоровье. Они помогают решать крупные и мелкие проблемы, которые стоят на пути клиентов к совершенству, ведь красота внешняя невозможна без внутренней, а внутренняя красота – это здоровье.

В клинике уютный, стильный дизайн помещений, который поможет расслабиться и чувствовать себя как дома, и современное оборудование для диагностики кожи, УЗИ, малотравматичной электрохирургии, косметологическая многофункциональная платформа, аппараты микротоковой терапии и лифтинга, а также немецкий диодный лазер премиум класса.

Специалисты GRACE'CLUB имеют достойный опыт врачебной практики и заботливо сопровождают клиентов на их пути к красоте и здоровью.

В клинике вы можете получить консультацию врача-гинеколога. Наши специалисты обладают не только опытом и знаниями, но и деликатностью, необходимой при общении с пациентками по интимным вопросам. Также для вас есть полный спектр исследований с помощью новейшей аппаратуры – аппарата УЗИ и кольпоскопа. Кроме этого в клинике доступна эстетическая коррекция интимной зоны с помощью введения искусственных наполнителей в мягкие ткани.

Важной особенностью клиники является комплексный подход к решению эстетических проблем через качественную диагностику и лечение организма в целом. Для того чтобы каждая процедура стала максимально эффективной, нужно учесть в подборе процедур ваши индивидуальные особенности, поэтому в клинике доступен тест ДНК от Basis Genotech . По его результатам вы всегда сможете подобрать именно те программы похудения, омоложения или ухода, которые наилучшим образом подходят вашему телу.

Тест проводится по трем направлениям:

трихология (выявляет гены, связанные с алопецией);

косметология (тест позволяет выявить взаимосвязь вашего генотипа с 17 категориями кожного здоровья);

активное долголетие (прогнозы течения возрастных заболеваний).

Так как гены не меняются в течение жизни, вы сможете пользоваться полученными результатами еще много лет и выбирать то, что подходит именно вам, не опираясь на средние значения.

Позвоните по телефону +7 (812) 322-97-98 и запишитесь на генетическое тестирование. Сделайте первый шаг к совершенству.

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