В клинике GRACE'CLUB доступен тест ДНК от Basis Genotec

В Санкт-Петербурге открылась клиника GRACE'CLUB, специалисты которой знают все о красоте и здоровье. Они помогают решать крупные и мелкие проблемы, которые стоят на пути клиентов к совершенству, ведь красота внешняя невозможна без внутренней, а внутренняя красота – это здоровье.
В клинике уютный, стильный дизайн помещений, который поможет расслабиться и чувствовать себя как дома, и современное оборудование для диагностики кожи, УЗИ, малотравматичной электрохирургии, косметологическая многофункциональная платформа, аппараты микротоковой терапии и лифтинга, а также немецкий диодный лазер премиум класса.
Специалисты GRACE'CLUB имеют достойный опыт врачебной практики и заботливо сопровождают клиентов на их пути к красоте и здоровью.
В клинике вы можете получить консультацию врача-гинеколога. Наши специалисты обладают не только опытом и знаниями, но и деликатностью, необходимой при общении с пациентками по интимным вопросам. Также для вас есть полный спектр исследований с помощью новейшей аппаратуры – аппарата УЗИ и кольпоскопа. Кроме этого в клинике доступна эстетическая коррекция интимной зоны с помощью введения искусственных наполнителей в мягкие ткани.
Важной особенностью клиники является комплексный подход к решению эстетических проблем через качественную диагностику и лечение организма в целом. Для того чтобы каждая процедура стала максимально эффективной, нужно учесть в подборе процедур ваши индивидуальные особенности, поэтому в клинике доступен тест ДНК от Basis Genotech. По его результатам вы всегда сможете подобрать именно те программы похудения, омоложения или ухода, которые наилучшим образом подходят вашему телу.
Тест проводится по трем направлениям:
трихология (выявляет гены, связанные с алопецией);
косметология (тест позволяет выявить взаимосвязь вашего генотипа с 17 категориями кожного здоровья);
активное долголетие (прогнозы течения возрастных заболеваний).
Так как гены не меняются в течение жизни, вы сможете пользоваться полученными результатами еще много лет и выбирать то, что подходит именно вам, не опираясь на средние значения.
Позвоните по телефону +7 (812) 322-97-98 и запишитесь на генетическое тестирование. Сделайте первый шаг к совершенству.
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