Депутат Государственной Думы ФС РФ от Фрунзенского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов провел встречу с сотрудниками прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга, а также поздравил с наступившим профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 12 января. В мероприятии приняли участие прокурор Фрунзенского района старший советник юстиции Алексей Тимошенко, руководство администрации и силовых ведомств района.

В ходе встречи были озвучены цифровые показатели работы районной прокуратуры по итогам прошлого года. Отмечены положительные результаты, а также поставлены задачи на 2021 год по надзору в сфере соблюдения законности и правопорядка в районе.

За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и достигнутые высокие показатели по итогам 2021 года Михаил Романов наградил лучших сотрудников прокуратуры Фрунзенского района благодарностями депутата Государственной Думы.

Обращаясь к собравшимся, парламентарий подчеркнул, что прокуратура района эффективно осуществляет надзор за соблюдением законности, обеспечивает гарантированные законом права и свободы граждан, деятельно противостоит росту преступности.

- Сотрудники прокуратуры Фрунзенского района ответственно и профессионально исполняют свои полномочия, беспристрастно и объективно обеспечивая соблюдение законности и равенство всех перед законом. Их работа – залог справедливого правосудия, которое не позволяет оставлять преступников безнаказанными и привлекать к ответственности невиновных, – отметил Михаил Романов.

Парламентарий напомнил, что в рамках осенней сессии Государственная Дума приняла инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Федеральный Закон «О Прокуратуре РФ», которые направлены на укрепление объективности и беспристрастности надзорных органов. Закон был скорректирован в соответствии с изменениями Конституции РФ, одобренными путем всенародного голосования летом 2020 года.

- Система надзорных органов нашей страны является одним из ведущих звеньев государственного механизма России, служит гарантом стабильности общественной жизни, соблюдения прав и свобод граждан нашего государства. Я поздравляю сотрудников прокуратуры Фрунзенского района с профессиональным праздником, а также с достигнутыми в 2020 году успехами, желаю им крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на службе Отечеству, – сказал Михаил Романов.

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