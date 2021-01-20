Депутат Государственной Думы ФС РФ от Фрунзенского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов провел встречу с сотрудниками прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга, а также поздравил с наступившим профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 12 января. В мероприятии приняли участие прокурор Фрунзенского района старший советник юстиции Алексей Тимошенко, руководство администрации и силовых ведомств района.
В ходе встречи были озвучены цифровые показатели работы районной прокуратуры по итогам прошлого года. Отмечены положительные результаты, а также поставлены задачи на 2021 год по надзору в сфере соблюдения законности и правопорядка в районе.
За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и достигнутые высокие показатели по итогам 2021 года Михаил Романов наградил лучших сотрудников прокуратуры Фрунзенского района благодарностями депутата Государственной Думы.
Обращаясь к собравшимся, парламентарий подчеркнул, что прокуратура района эффективно осуществляет надзор за соблюдением законности, обеспечивает гарантированные законом права и свободы граждан, деятельно противостоит росту преступности.
- Сотрудники прокуратуры Фрунзенского района ответственно и профессионально исполняют свои полномочия, беспристрастно и объективно обеспечивая соблюдение законности и равенство всех перед законом. Их работа – залог справедливого правосудия, которое не позволяет оставлять преступников безнаказанными и привлекать к ответственности невиновных, – отметил Михаил Романов.
Парламентарий напомнил, что в рамках осенней сессии Государственная Дума приняла инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Федеральный Закон «О Прокуратуре РФ», которые направлены на укрепление объективности и беспристрастности надзорных органов. Закон был скорректирован в соответствии с изменениями Конституции РФ, одобренными путем всенародного голосования летом 2020 года.
- Система надзорных органов нашей страны является одним из ведущих звеньев государственного механизма России, служит гарантом стабильности общественной жизни, соблюдения прав и свобод граждан нашего государства. Я поздравляю сотрудников прокуратуры Фрунзенского района с профессиональным праздником, а также с достигнутыми в 2020 году успехами, желаю им крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на службе Отечеству, – сказал Михаил Романов.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу Путину. От такого трудно оставаться в стороне — причем, вне зависимости от текущей позиции (а наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!)
-
Филиппу Киркорову на пять лет ограничили въезд в Литву
Российского певца Филиппа Киркорова на пять лет внесли в список нежелательных лиц в Литве. Об этом сообщила в своем Facebook министр внутренних дел республики Агне Билотайте.
-
Жертвам репрессий приходится ждать жилья минимум 15 лет
В 40% российских регионов пострадавшим от репрессий в советские годы гражданам приходится ждать жилья более 15 лет. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на расчеты «Важных историй».
-
Уфимский дворник стал звездой интернета и закрыл кредиты благодаря... фотосессии
В социальных сетях активно обсуждают судьбу обычного уфимского дворника Юры Ветлугина. Благодаря профессиональной фотосессии и посту о нем в соцсетях Романа Филиппова совершенно незнакомые люди собрали для Юры значительную сумму денег на оплату его кредитов и теперь мужчине начали поступать предложения о съемках.
-
Под лавиной на Домбае погиб глава Федерации горнолыжного спорта
Один человек погиб в результате схода лавины на горнолыжной трассе на Домбае. Это президент одноименной горнолыжной федерации Хаджи-Мурат Маршанкулов. Об этом рассказал сын главы спортивной организации.
-
В мире впервые родился ребенок с антителами к коронавирусу
Жительница Болгарии стала мамой малыша, у которого с рождения есть антитела к COVID.
-
Обвинение запросило 25 лет для срочника Шамсутдинова
Сторона обвинения запросила для Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, 25 лет лишения свободы.
-
Сын Юлии Началовой родился… уже после её смерти?
СМИ узнали о ребенке, который растет у последнего избранника покойной певицы Юлии Началовой Вячеслава Кудри. Мальчика выносила и родила суррогатная мать, сообщило одно из популярных изданий со ссылкой на собственный источник.
-
В РПЦ назвали купание в проруби на Крещение «суеверием» и «маргинальным обычаем»
Христианину не обязательно окунаться в прорубь на Крещение, заявил представитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ Макарий (Маркиш).
-
Новосибирские инвалиды-колясочники сами очистили тротуар от снега. Позор коммунальщикам!
В Искитиме Новосибирской области инвалиды на колясках решили сами расчистить тротуар от завалов снега, оставленных дорожными службами.
-
Формат ЕГЭ может поменяться уже в 2022 году. Акцент — на практике!
Через год задания на ЕГЭ могут стать ориентированными не столько на запоминание информации, сколько на практическое применение полученных знаний. Это следует из опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) перспективных моделей ЕГЭ, по которым экзамен будут сдавать выпускники 2022 года.
-
Мир развлекается в квесты. А что это?
Сейчас на слуху слово квест. Это игра, для прохождения которой участнику требуется решить цепочку разных логических загадок. Сюжет может предполагать один исход игры или несколько. Еще до коронавирусных ограничений квест-комнаты открывались практически в каждом российском более-менее крупном городе как грибы после дождя. Сходить в квест было модным препровождением времени, особенно, конечно, у более гибкого ко всем новшествам молодого поколения. Но и возрастные люди затем стали подтягиваться – в квест-комнаты ходили целыми семьями, там также некоторые фирмы проводили корпоративы.
-
Магия музыки: отправляемся в очередное путешествие по нотам культурного Интернета!
Магию музыки невозможно описать никакими словами, зато каждый из нас может с лёгкостью её услышать. Сегодня мы вновь отправимся в волшебный мир звуков культурного Интернета, чтобы получить свою порцию вдохновения и радости на ближайшие зимние деньки. Так не будем же медлить!
-
Японским ученым удалось отсрочить старость у мышей
Японские ученые нашли способ замедлить наступление старости у мышей. Этому способствует уничтожение клеток, которые предположительно вызывают возрастные нарушения.
-
Пожилая сторонница Навального чуть не подралась со сторонницей Путина
В Петербурге на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального подрались две пожилые женщины. Потасовка попала в эфир видеотрансляции «Эха Москвы в Петербурге».
-
Сын Бари Алибасова: «Всё, что было с Шукшиной – несогласованный пиар Горжанкина и дочки Лидии»
Сын создателя группы «На-На» Бари Алибасов-младший отреагировал на информацию PR-директора Вадима Горжанкина о том, что продюсера якобы запирают дома и ограничивают его свободу.
-
В Евпатории спасатели освободили лебедей из ледяного плена
В Евпатории сотрудники «Крым-Спаса» спасли лебедей, частично вмерзших в лед на озере.
-
Дольщица отсудила у застройщика компенсацию за срыв сроков сдачи дома
Жительница Петербурга получила от застройщика компенсацию за нарушение сроков сдачи дома. Как сообщили в городском управлении Федеральной службы судебных приставов, женщина получила 754 тыс. рублей.
-
Умер известный ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
Ушел из жизни известный советский и российский журналист, бывший ведущий информационных программ «Новости» и «Время» на «Первом канале» Игорь Выхухолев. Телеведущему было 66 лет.
-
«Петербургский ангел» сменил место жительства
В Петербурге из-за вандалов перенесли «Почту Ангела». Теперь она вместо Измайловского сада расположится в кассе Петербургского молодежного театра на Фонтанке.