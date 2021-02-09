Михаил Романов провел тематический онлайн-прием граждан по проблемам здравоохранения

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов провел дистанционный прием граждан в Санкт-Петербургской региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева по проблемам здравоохранения.

Основными темами обращений стали доступность и качество медицинского обслуживания в Санкт-Петербурге, а также профилактика и лечение коронавирусной инфекции.

Так, одна из заявительниц пожаловалась на отсутствие опыта у врачей в борьбе с коронавирусом. По словам женщины, заподозрив у себя и у ребенка наличие COVID-19, она вызвала «скорую помощь», но явившийся врач не оставил ни одной рекомендации, ни одного рецепта и ни одного направления на исследования. По словам заявительницы, они с ребенком вылечились сами теми лекарствами, которые сыну прописали против астмы.

- Коронавирус – болезнь еще не изученная, у медиков немного опыта ее лечения, однако это не означает, что врачи могут так себя вести. К сожалению, подобные инциденты встречаются на местах не только из-за того, что доктор не знает, как лечить COVID-19, но и из-за того, что боится фиксировать новые случаи заболевания. Я направлю председателю Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрию Лисовцу запрос с просьбой организовать проверку изложенных в вашем обращении фактов и пресечь эту негативную практику. Далеко не у всех есть под рукой подходящие для лечения коронавируса лекарства, и подобная пассивная позиция некоторых врачей может стать причиной, во-первых, ухудшения здоровья пациента, а во-вторых, новой вспышки заражений, если больной начнет неверное самолечение и не будет вовремя изолирован, – отметил Михаил Романов.

Также к депутату обратилась заявительница, совершеннолетний сын которой попал в больницу с коронавирусом. Мать к нему не пускают, несмотря на то что больной страдает попутными тяжелыми, в том числе ментальными заболеваниями, является инвалидом и нуждается в постоянном не только медицинском, но и бытовом уходе.

- Это не первая подобная жалоба. По просьбам родителей, заболевших коронавирусом детей-инвалидов я уже обратился в Минздрав и Роспотребнадзор с предложением создать единый для всех больниц протокол посещения пациентов (детей и взрослых), неспособных ухаживать за собой. Это документ мог бы иметь статус общефедерального и регулировать допуск родственников к подобным больным во всех отечественных клиниках. Разумеется, при строгом соблюдении масочно-перчаточного режима и прочих требований Роспотребнадзора. Однако пока эта ситуация оставлена на усмотрение самих больниц, и приоритетом здесь остается максимальная изоляция коронавирусных больных для недопущения распространения инфекции. Тем не менее я продолжаю работу в этом направлении и постараюсь найти выход из создавшегося положения, – сказал Михаил Романов.

Другое близкое по теме заявление касалось отсутствия профилактического зонирования в поликлиниках. Жительница одного из спальных районов города пожаловалась Михаилу Романову, что после посещения детской поликлиники для получения плановой прививки, где ей с маленькой дочкой пришлось просидеть в очереди 40 минут, она сама заболела коронавирусом, а ребенок – гриппом. Заявительница считает, что если бы в поликлинике были разграничены зоны для больных (чихающих и кашляющих) и здоровых детей, если бы все не сидели подолгу в одном коридоре, то заражения можно было бы избежать.

- Соглашусь с Вами. Увы, здесь, в том числе, играет роль то, что сейчас, в это сложное время, врачей постоянно не хватает. Потому мы снова видим в поликлиниках очереди, от которых к началу пандемии в рамках проекта «Бережливая поликлиника» удалось избавиться почти всем петербургским учреждениям здравоохранения. Я обращу внимание региональных профильных ведомств на ситуацию, которая, конечно, требует оперативного изменения. Следует как можно скорее проработать вопрос о разграничении зон ожидания в поликлиниках, – сказал Михаил Романов.

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