Михаил Романов принял участие в масленичных гуляниях в Колпинском районе

Депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в масленичных гуляниях, состоявшихся в воскресенье в Колпинском районе.
Там встречали весну на двух площадках. У КДЦ «Подвиг» гуляние назвалась «А мы Масленицу дожидаем!», в Металлострое, у ДК Маяковского, состоялась «Веселая Масленица».
Широкие колпинские праздники, посвященные Масленице, порадовали жителей района концертами с участием самодеятельных коллективов, приглашенных артистов, а также цирковым шоу, масленичными играми, конкурсами, народными забавами, шуточными состязаниями. Традиционный финал всех масленичных праздников - сжигание чучел – подарил колпинцам незабываемые эмоции и отличное настроение.
Михаил Романов посетил две площадки, принял участие в гуляниях и в сжигании масленичных чучел.
- Согласно поверьям, тот, кто не встретил достойно Масленицу, весь год проживет несчастным и замерзшим. Но сегодня все жители Колпинского района радуются приходу весны. Интересные конкурсы, потешные состязания, активные танцы и широкие хороводы заполнили площади и парки в Колпино, Металлострое и в других частях района. И это правильно, так как Масленицу встречают в кругу друзей, наслаждаясь теплом улыбок и общим праздничным настроением, - отметил парламентарий, обращаясь к участникам гуляний.
Михаил Романов поздравил жителей района с праздником и пожелал им здоровья, тепла, мира и благополучия.
- Пусть вместе со сгорающей Масленицей останутся в уходящем году все неурядицы, болезни, беды и несчастья. Пусть все будет получаться как по маслу – легко и просто! Желаю вам добра, счастья, обновления и весеннего настроения! – сказал Михаил Романов.
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