Михаил Романов поздравил с 95-летием жительницу Фрунзенского района

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Депутат Государственной Думы ФС РФ от Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил с юбилеем жительницу Фрунзенского района Антонину Михайловну Васину, которой исполнилось 95 лет. Парламентарий побывал в гостях у именинницы, вручил ей подарок и цветы.
Несмотря на свои годы, Антонина Михайловна по-прежнему жизнерадостна и активна, отлично помнит все даты и события прожитых лет. Она обрадовалась приходу гостя и за чаем рассказала Михаилу Романову о своей жизни, поделилась воспоминаниями о годах Великой Отечественной войны.
Антонина Васина родилась в Тверской области в 1926 году. Война застала ее в возрасте 15 лет. Долго работала на солевом заводе – прошла путь от мастера до начальника цеха. Является тружеником тыла, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг».
Эта медаль Антонине Михайловне очень дорога. Награда была учреждена через месяц после Дня Победы – в июне 1945-го года. Ею награждались рабочие, инженерно-технический персонал и служащие промышленности и транспорта, колхозники и специалисты сельского хозяйства, работники науки, техники, искусства и литературы и т.п., обеспечившие своим доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне. Награды удостаивались только те, кто проработал на предприятии, в учреждении, на транспорте, в совхозе и т.п. не менее одного года в период с июня 1941 года по май 1945 года.
Антонина Михайловна говорит, что надпись на лицевой стороне медали «Наше дело правое, мы победили» возвращает ее в юность, в годы войны и в то же время воспоминания о Победе придают ей сил и энергии.
Сегодня Антонина Михайловна окружена любовью и заботой родных, у нее двое детей, шестеро внуков и шестеро правнуков. Все они в день юбилея собрались за общим столом, чтобы поздравить именинницу.
Михаил Романов пожелал Антонине Михайловне крепкого здоровья, бодрости духа, а также новых юбилеев.
- Говорят, что секрет долголетия – доброе отношение к людям, что каждое доброе дело продлевает жизнь на какой-то срок. Очевидно, ваша жизнь была полна добрых поступков, вы много и тяжело трудились, создали семью, вырастили двоих детей. Несмотря на то, что работа на солевом заводе – не женская специальность, вы добились заметных успехов в этой профессии, внесли свой трудовой вклад в Великую Победу, получили за это государственную награду. От всей души поздравляю вас с юбилеем, будьте здоровы, желаю вам благополучия и всего самого хорошего! Пусть жизнь и люди будут столь же добры к вам, как и вы к ним, – сказал Михаил Романов.
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