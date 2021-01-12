Михаил Романов поздравил православных петербуржцев со Светлым Рождеством Христовым

Депутат Государственной Думы ФС РФ от Санкт-Петербурга, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил петербуржцев с наступившим Рождеством Христовым.
В своем поздравлении парламентарий отметил, что этот светлый праздник на протяжении многих веков обращает людей к милосердию, любви и надежде, заботе друг о друге.
«Рождество побеждает зло, грехи и невзгоды предыдущего года, вновь одаривая каждого из нас светлой надеждой на то, что в будущем мы все научимся быть добрее и справедливее, что мир вокруг нас станет щедрее на удачу и милосердие. Поэтому мы так дорожим христианскими ценностями, основанными на вере в милость Всевышнего, любви к ближнему, надежде и сострадании», - говорится в поздравлении Михаила Романова.
В своем обращении парламентарий подчеркнул, что Рождество — семейный праздник, и семейное единство, также, как и общечеловеческое согласие являются залогом победы добра над злом во всех смыслах.
«Во время свирепствования пандемии коронавируса нам всем было дано осознать, что в современном мире вопреки всему очень много настоящей чистой доброты, искреннего и бескорыстного милосердия и героического самопожертвования. То, с каким мужеством сражаются врачи за здоровье пациентов, то, как безотказно работают волонтеры, помогая нуждающимся продуктами, лекарствами и добрым словом, - это чудеса нашей обыденности, благодаря которым отступают болезни, жизнь попирает смерть и добро торжествует», - отмечается в тексте поздравления Михаила Романова.
В рождественский день парламентарий пожелал жителям города Святого Петра, чтобы их никогда не покидали любовь близких, добро и справедливость, радость и надежда.
«Пусть благодатный свет Рождества озаряет наши дома, помогает бережнее относиться друг к другу, ценить жизнь во всех ее проявлениях. И пусть мир и согласие неизменно царят на нашей земле. Искренне желаю вам светлого рождественского настроения, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!», - говорится в поздравлении Михаила Романова.
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