Михаил Романов поблагодарил социальных работников Фрунзенского района за работу в период пандемии коронавирусной инфекции

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Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов посетил отделение дневного пребывания пожилых граждан и инвалидов Фрунзенского района и поблагодарил социальных работников за самоотверженный труд в период пандемии коронавирусной инфекции.
Михаил Романов вручил лучшим сотрудникам благодарности депутата Государственной Думы, цветы и подарки.
- Период коронавирусных ограничений был труден для всех. Но особенно тяжело пожилым людям, которые нуждаются в особом уходе и в особой заботе. От всей души благодарю вас за то, что вы сделали для пожилых жителей Фрунзенского района в эти трудные дни, за вашу безотказность, сердечность, готовность помочь и даже просто выслушать. Желаю вам всего самого лучшего, крепкого здоровья, успехов и благополучия, - сказал Михаил Романов.
Парламентарий посетил отделение дневного пребывания пожилых граждан и инвалидов. Оно осуществляет свою деятельность с 2003 года. В отделении в течение двадцати двух рабочих дней отдыхают 50 человек. Кроме двухразового горячего питания и социально-бытового ухода, подопечные отделения получают социально-педагогическое, социально-медицинское, социально-психологическое, а также социально-правовое обслуживание.
Заведующая отделением Светлана Гордеева провела для Михаила Романова экскурсию. Она показала парламентарию кабинет трудотерапии, где проводятся занятия по прикладному искусству, библиотеку, компьютерный класс, зал адаптивной физкультуры, комнату психологической разгрузки, кабинет механотерапии, медицинский кабинет, гостиную. Везде пожилые люди могут найти занятие по душе, медицинскую помощь или просто участливый взгляд педагогов и сотрудников отделения.
Парламентарий отметил, насколько уютно и чисто в кабинетах для занятий и в гостиной, насколько приятная атмосфера царит в отделении.
- Здесь царят хорошее настроение и оптимизм. Многим молодым этого не хватает в дни пандемии. Я представляю, как соскучились ваши подопечные по занятиям здесь, от которых они были отлучены в течение двух месяцев из-за вынужденного карантина. Уверен, что ситуация с распространением коронавируса все-таки меняется к лучшему, и скоро во всех сферах жизни воцарится привычный порядок. Желаю вам и вашим подопечным здоровья, добры и теплого лета, - сказал Михаил Романов.
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