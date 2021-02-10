Михаил Романов передал пострадавшему от пожара приюту для бездомных животных «Мурка и барбос» 200 кг корма

Депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов посетил приют для бездомных животных «Мурка и Барбос» в городе Колпино и передал его питомцам 200 кг корма. В посещении приюта также принял участие глава Администрации Колпинского района Анатолий Повелий.

На территории приюта произошло ЧП: случился пожар, выгорели помещения, где хранилось продовольствие для животных. Собаки не пострадали, но приют лишился всех запасов корма и питьевой воды, сгорели поводки для прогулок. Сейчас в заведении содержатся 45 питомцев. Основную часть работы по содержанию животных и теперь по ликвидации последствий пожара выполняют волонтеры. За собаками организован круглосуточный уход, в приюте также проводятся лечение, реабилитация, вакцинация и стерилизация животных. Но главная цель деятельности приюта - найти новый дом для своих подопечных. Зооактивисты регулярно организуют различные акции, направленные на оказание помощи приюту, такие как «Крупа для друга», «Прогулки с питомцами», «Не можешь взять домой - помоги едой» и другие. В этих мероприятиях принимают участие воспитанники школ и подростковых клубов Колпинского района, а также все желающие.

Михаил Романов выразил руководству приюта сообщил о намерении оказывать всестороннюю поддержку заведению на постоянной основе.

- Печально смотреть на сгоревшие постройки и страшно думать о том, что могло бы произойти, если бы огонь перекинулся на вольеры. Я знаю, что после пожара в приют приезжают волонтеры со всего города, чтобы помочь разобрать завалы, восстановить хозяйство. Активность добровольцев, в том числе юных волонтеров, которые сюда приезжают целыми школами, говорит о том, что приют успешно выполняет свою главную функцию – воспитывает в людях, в том числе, в детях, милосердие, благородство, чуткость, доброе отношение к животным. Со своей стороны я намерен поддерживать приют на постоянной основе, будет организована шефская помощь по доставке корма, питьевой воды, строительных материалов для восстановления уничтоженных пожаром строений, - сказал Михаил Романов.

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