Михаил Романов: «Губернаторские выплаты позволят многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами устроить для малышей на Новый год волшебные праздники»

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в заседании Правительства Санкт-Петербурга в формате видеоконференции.

Сегодня в Смольном обсуждали ход реализации Указа Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ», план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», подготовку и проведение мероприятий, посвященных 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Комментируя результаты работы Правительства Санкт-Петербурга в рамках реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Михаил Романов отметил высокие результаты городского руководства.

- Согласно ежегодному рейтингу субъектов Российской Федерации, по итогам оценки эффективности за отчетный год Санкт-Петербург занял второе место среди всех российских регионов. Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в сентябре 2019 года закреплена персональная ответственность городских вице-губернаторов за достижение целевых показателей. Результаты работы в 2019 году по большинству критериев превышают запланированные нормы. Так, число созданных в 2019 году в Санкт-Петербурге высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики почти на 30% превышает плановый показатель. Очень важно, что город показал один из самых высоких результатов в стране по снижению уровня бедности исходя из процентной доли граждан, получающих денежные доходы ниже прожиточного минимума. Этому во многом способствует гибкая и эффективная социальная политика Смольного и соответствующая требованиям времени оперативная корректировка Социального кодекса Санкт-Петербурга. Особо нужно подчеркнуть активную поддержку города семей с детьми, поскольку одним из основных факторов, влияющим на отнесение домохозяйств к числу малоимущих, является наличие детей в возрасте до 18 лет и их количество. Также плановые показатели достигнуты Санкт-Петербургом по таким критериям, как средний размер заработной платы и уровень доступности жилья. Отдельно нужно отметить стабильное превышение плана по числу семей, улучшивших жилищные условия. В 2019 году более 130 тысяч семей смогли приобрести жилье, построить его за счет собственных и привлеченных средств, получить по договорам социального найма, арендовать квартиры на длительный срок или принять участие в программе переселения из аварийного жилищного фонда. В целом все успешно достигнутые показатели позволяют Санкт-Петербургу удерживать устойчивое лидерство среди других регионов по темпам социально-экономического развития. Сегодня городское Правительство приняло решение принять в 2021 году все необходимые меры по дальнейшему обеспечению безусловного достижения Санкт-Петербургом целевых значений показателей, утвержденных президентским Указом, и я не сомневаюсь, что результаты этой работы будут положительными, – сказал Михаил Романов.

Говоря о городском плане проведения Десятилетия детства, парламентарий отметил комплексный подход Правительства Санкт-Петербурга к решению этой задачи.

- Городская политика в отношении всесторонней защиты детей охватывает буквально каждую петербургскую семью, где есть хотя бы один ребенок. Естественно, большую поддержку получают многодетные семьи, семьи, где воспитываются дети с инвалидностью, а также сироты. Спектр мер социальной помощи, которую получают эти категории, по-настоящему широк – начиная от специальных программ по улучшению жилищных условий и заканчивая социальными выплатами и льготами на проезд в общественном транспорте. Очень приятное впечатление произвело сегодняшнее решение губернатора Александра Беглова выделить из городского бюджета средства на приобретение новогодних подарков для детей из многодетных семей и для детей-инвалидов из расчета по 3000 рублей на одного ребенка. Это позволит взрослым устроить детям настоящий волшебный праздник, которого они ждали весь год и, несомненно, заслужили, – подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий также отметил, что Правительство города активно развивает инфраструктуру детства.

- В том числе профильные комитеты Смольного системно работают над выравниванием баланса между количеством строящегося жилья и сопровождающих его социальных объектов в новых районах Санкт-Петербурга: ежегодно открываются десятки новых детских садов, школ и детских медицинских учреждений, строятся досуговые и спортивные центры для детей и молодежи, оборудуются скейт-парки, регулярно обновляются детские площадки и т.д. Усиливается работа по повышению доступности образования и, в том числе, дополнительного образования несовершеннолетних, реализуются мероприятия по развитию патриотического воспитания, обеспечению детского отдыха и детского туризма. Особое внимание уделяется повышению безопасности детей в информационно-телекоммуникационной сети интернет в связи с современными угрозами, – отметил Михаил Романов.

Парламентарий также высказался о городском плане мероприятий, посвященных 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

- Многие мероприятия в связи с этими священными датами в 2021 году придется проводить в режиме онлайн: все наши ветераны по возрасту входят в группу риска, и эпидемическая ситуация не позволяет организовывать очные массовые праздники и встречи с их участием. Тем не менее программа празднования, как и прежде, будет включать торжественно-траурные церемонии с возложением цветов на Пискаревском кладбище и на других воинских захоронениях. Также в честь героических защитников Ленинграда будут зажжены факелы Ростральных колонн и дан залп из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Тематические мероприятия пройдут на малых площадках Санкт-Петербурга, запланировано централизованное праздничное оформление города. Так или иначе даже в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, празднование важных для каждого горожанина дат пройдет на достойном уровне. Представители военного поколения, а это на сегодняшний день 91207 человек, отметят праздник, как подобает героям, память о подвиге которых страна и город продолжают бережно хранить, – сказал Михаил Романов.

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