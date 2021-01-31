Весенние хлопоты садовода

Дача очень хороша летом. Цветение растений, ухоженный участок, свежий воздух, первые урожаи – но к такой благодатной картине нужно еще будет как следует подготовиться. А начинаются хлопоты по даче для любителей садово-огородных работ уже в марте–апреле (в зависимости от территории проживания, ведь у нас в стране есть они, напомним, и с мягким, и с суровым климатом).

Какие же мероприятия нужно провести дачнику по весне?

Сначала, конечно, стоит освободить участок от мусора. Это могут быть прошлогодние листья и ветки, остатки декора, пришедшего в негодность зимой, экскременты животных (бывает ведь, что захаживают) и прочее. Все ненужное надо будет распределить на три группы. Органика – первая, и ее нужно сложить в компостную яму. Остальное найденное из ненужного на участке можно выбросить, если оно отслужило свое (это вторая группа мусора), или попытаться дать новую жизнь (третья группа мусора), например, симпатично подкрасить садовую скульптуру.

Еще многие дачники обращают внимание весной на свой сад. Там они проводят санитарную обрезку ягодных кустарников и деревьев. Для этого убирают с деревьев и кустов укрытия, которыми растения были защищены от холодов. Также проводят у кустарников и деревьев тщательный мониторинг веток и очищают растения от всех сухих и сломанных. Кроме того, можно проредить те ветки, которые мешают друг другу расти. Очистить от старой коры нужно будет нижние участки деревьев – от корней до первых веток, удаляют также здесь (если наросли) мхи и лишайники. Еще в рамках работы в саду стоит посмотреть на стволы деревьев, и если на них нашлись трещины, нужно почистить их ножом, дойдя до здоровой ткани, и провести обработку (можно использовать для этого садовый вар).

Что еще можно сделать полезного дачнику для деревьев? Привить растения. Это необходимо, к примеру, если плоды яблони перестали быть сладкими или вишня совсем прекратила давать свои вкусные ягоды. Привитые деревья как бы омолодятся и есть шансы получить потом неплохой урожай. Для прививки можно выбрать растения не обязательно одного вида, но, тем не менее, они должны быть близкородственными. Прививать деревья лучше со стартом сокодвижения, чтобы от данного мероприятия был эффект.

Среди прочих важных весенних дел – подготовка к новому сезону теплиц. Сами строения, если имеется необходимость, нужно подремонтировать. И затем разобраться с землей внутри. Среди мероприятий – дезинфекция препаратами из магазина против вредителей, перекопка почвы с внесением удобрений, плюс можно обогатить землю также торфом, перегноем или компостом.

Еще одна забота для садовода весной – это грядки. Их нужно тоже при необходимости подремонтировать, и потом, как и в варианте с теплицей, позаниматься почвой. Так, например, землю можно прогреть, расстелив на нее двумя слоями полиэтилен, и еще чуть попозже немного пройтись граблями, но порыхлить неглубоко. Почву на грядках после зимы надо будет дачнику подкормить.

Вернемся к вышеупомянутому компосту. Это отличное удобрение, которое благотворно влияет на почву. А приготовить такой состав может даже начинающий садовод-огородник. Что для этого нужно? Присмотреться к участку и собрать с него старые листья, небольшого формата ветки, можно заботливо принести из дома луковую шелуху, картофельные очистки, арбузные корочки и т.д. Вся это смесь в итоге и будет называться компост.

Весной, кроме того, садоводы производят посадки. Сроки посевов зависят от климатической зоны, где находится собственно сам огород. Например, редис можно садить примерно с 20-х чисел апреля и до середины лета, морковку – с 25 апреля по начало мая, огурцы с –10 мая, помидоры – с 20 мая и т.д. В интернете есть много советов, что и когда нужно садить, опираясь на климат территории проживания. Нужно лишь набрать в поисковой системе интересующую культуру и выйдет много разнообразной полезной информации.

Сам дом на участке и другие строения (баня, беседка и т.д.) весной тоже требуют внимания дачника. Подтопив жилье, можно провести там уборку после зимы, наметить план работ по ремонту (если необходимо), по благоустройству. Возможно, что покосилась за холодный период баня, что-либо отошло по бортам беседки – все находящееся на садово-огородной территории после холодов требует внимательнейшего изучения.

Дачная жизнь для любителей садов и огородов после осени затихает совсем ненадолго. А в скором времени уже надо будет начинать заниматься рассадой.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...