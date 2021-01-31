ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Сделаем из старого свитера новый коврик
2021-01-04-05-39-08
И весьма необычный. Вот такое разыскалось рукодельное чудо, которое сотворила Клэр Армстронг.
Чем, когда и как поливать фикусы?
2021-01-08-16-27-35
Правильный полив является самым важным фактором в выращивании фикусов в домашних условиях.
Советы по выращиванию огуречной рассады
2021-01-09-14-08-16
Огурец выращивают посевом семян непосредственно в грунт или высаживая рассаду. Для получения урожая в ранние сроки более эффективен рассадный способ. Однако при посеве семенами формируется более высокий...
Тёплое набивное одеяло своими руками
2021-01-13-08-49-42
Кто из нас не мечтает о теплом и ярком набивном одеяле?
Стрептокарпус — неприхотливый красавец
2020-12-31-04-54-35
Комнатные стрептокарпусы могут украсить квартиру фиолетовыми, тёмно-синими, красными, розовыми, белыми цветоносами.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Весенние хлопоты садовода
Ксения ДАВЫДОВА   
31 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Весенние хлопоты садовода

Дача очень хороша летом. Цветение растений, ухоженный участок, свежий воздух, первые урожаи – но к такой благодатной картине нужно еще будет как следует подготовиться. А начинаются хлопоты по даче для любителей садово-огородных работ уже в марте–апреле (в зависимости от территории проживания, ведь у нас в стране есть они, напомним, и с мягким, и с суровым климатом).

Какие же мероприятия нужно провести дачнику по весне?

Сначала, конечно, стоит освободить участок от мусора. Это могут быть прошлогодние листья и ветки, остатки декора, пришедшего в негодность зимой, экскременты животных (бывает ведь, что захаживают) и прочее. Все ненужное надо будет распределить на три группы. Органика – первая, и ее нужно сложить в компостную яму. Остальное найденное из ненужного на участке можно выбросить, если оно отслужило свое (это вторая группа мусора), или попытаться дать новую жизнь (третья группа мусора), например, симпатично подкрасить садовую скульптуру.

Еще многие дачники обращают внимание весной на свой сад. Там они проводят санитарную обрезку ягодных кустарников и деревьев. Для этого убирают с деревьев и кустов укрытия, которыми растения были защищены от холодов. Также проводят у кустарников и деревьев тщательный мониторинг веток и очищают растения от всех сухих и сломанных. Кроме того, можно проредить те ветки, которые мешают друг другу расти. Очистить от старой коры нужно будет нижние участки деревьев – от корней до первых веток, удаляют также здесь (если наросли) мхи и лишайники. Еще в рамках работы в саду стоит посмотреть на стволы деревьев, и если на них нашлись трещины, нужно почистить их ножом, дойдя до здоровой ткани, и провести обработку (можно использовать для этого садовый вар).

Что еще можно сделать полезного дачнику для деревьев? Привить растения. Это необходимо, к примеру, если плоды яблони перестали быть сладкими или вишня совсем прекратила давать свои вкусные ягоды. Привитые деревья как бы омолодятся и есть шансы получить потом неплохой урожай. Для прививки можно выбрать растения не обязательно одного вида, но, тем не менее, они должны быть близкородственными. Прививать деревья лучше со стартом сокодвижения, чтобы от данного мероприятия был эффект.

Среди прочих важных весенних дел – подготовка к новому сезону теплиц. Сами строения, если имеется необходимость, нужно подремонтировать. И затем разобраться с землей внутри. Среди мероприятий – дезинфекция препаратами из магазина против вредителей, перекопка почвы с внесением удобрений, плюс можно обогатить землю также торфом, перегноем или компостом.

Еще одна забота для садовода весной – это грядки. Их нужно тоже при необходимости подремонтировать, и потом, как и в варианте с теплицей, позаниматься почвой. Так, например, землю можно прогреть, расстелив на нее двумя слоями полиэтилен, и еще чуть попозже немного пройтись граблями, но порыхлить неглубоко. Почву на грядках после зимы надо будет дачнику подкормить.

Вернемся к вышеупомянутому компосту. Это отличное удобрение, которое благотворно влияет на почву. А приготовить такой состав может даже начинающий садовод-огородник. Что для этого нужно? Присмотреться к участку и собрать с него старые листья, небольшого формата ветки, можно заботливо принести из дома луковую шелуху, картофельные очистки, арбузные корочки и т.д. Вся это смесь в итоге и будет называться компост.

Весной, кроме того, садоводы производят посадки. Сроки посевов зависят от климатической зоны, где находится собственно сам огород. Например, редис можно садить примерно с 20-х чисел апреля и до середины лета, морковку – с 25 апреля по начало мая, огурцы с –10 мая, помидоры – с 20 мая и т.д. В интернете есть много советов, что и когда нужно садить, опираясь на климат территории проживания. Нужно лишь набрать в поисковой системе интересующую культуру и выйдет много разнообразной полезной информации.

Сам дом на участке и другие строения (баня, беседка и т.д.) весной тоже требуют внимания дачника. Подтопив жилье, можно провести там уборку после зимы, наметить план работ по ремонту (если необходимо), по благоустройству. Возможно, что покосилась за холодный период баня, что-либо отошло по бортам беседки – все находящееся на садово-огородной территории после холодов требует внимательнейшего изучения.

Дачная жизнь для любителей садов и огородов после осени затихает совсем ненадолго. А в скором времени уже надо будет начинать заниматься рассадой.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Несколько способов размножения толстянки
    Размножение толстянки в домашних условиях может проводиться разными способами. Каждый из них имеет свои преимущества. Чтобы правильно провести процедуру, надо знать ее особенности.
  • Весенние хлопоты садовода
    Весенние хлопоты садовода Дача очень хороша летом. Цветение растений, ухоженный участок, свежий воздух, первые урожаи – но к такой благодатной картине нужно еще будет как следует подготовиться. А начинаются хлопоты по даче для любителей садово-огородных работ уже в марте–апреле (в зависимости от территории проживания, ведь у нас в стране есть они, напомним, и с мягким, и с суровым климатом).
  • Фитонциды с подоконника: проращиваем чеснок
    Обычное явление – какая-то часть чеснока, положенная на хранение, начинает прорастать. Можно, конечно, выбросить эти чесночные головки, но лучше – дать им возможность обрести вторую молодость.
  • Кухонный фартук из полотенца
    Сшить фартук не составит никакого труда, ведь края полотенца уже обработаны.
  • Соскучились зимой по витаминам? Пора сеять горох
    Знаете ли вы, что салат из зелени обычного гороха в обязательном порядке присутствует в меню космонавтов и моряков, как источник поступления витаминов.
  • Хрупкая анемона — дочь ветров
    Анемона, называемая ветреницей за колебание лепестков от малейшего ветра, украшала венки еще древнегреческих красавиц. Современные анемоны представляют собой преимущественно гибриды, цветущие несколько позже дикого растения.
  • Красивая валентинка с разворотом своими руками
      День святого Валентина, покровителя влюбленных, отмечают 14 февраля. Предлагаю за ранее позаботиться о подарке и сделать его своими руками. Чтобы подарить запоминающуюся валентинку нужно сделать её максимально необычно или красиво.
  • Шпрекелия прекраснейшая, она же Лилия Тамплиеров
    Шпрекелия (Sprekelia) или Спрекелия – это монотипный род красивоцветущих травянистых луковичных многолетников семейства Амариллисовых, представленный всего одним видом - Шпрекелией прекраснейшей (Sprekelia formosissima).
  • Пижамный комплект из ненужной мужской рубашки
    Большая мужская рубашка, за ненадобностью, может быть перешита в отличный пижамный комплект для девушки! Никаких сложных расчётов и особенных навыков — только рубашка, швейная резинка, кружево по желанию и швейная машинка.
  • Желтые листья у домашних цветов — сигнал тревоги. Пора помогать питомцам
    В один прекрасный день вы замечаете у своих зеленых друзей поблекшую листву. Почему вдруг желтеют листья у комнатных растений? Что делать, если это произошло? Как избежать повторения этого нездорового состояния? Чтобы вылечить болезнь, необходимо выяснить ее причины. А они могут быть довольно разными.
  • Подхваты для штор с необычным декором
    Несмотря на то, что в современном мире совершенно нет необходимости делать что-либо самостоятельно, ведь можно приобрести любые необходимые товары у производителей, существует множество мастер классов по ручному изготовлению различных элементов для дома.
  • Люди любят полезные советы. Но почему их должен полюбить и бизнес?
    Обычные люди любого возраста давно уже поняли, что Интернет - это огромная библиотека практически полезных знаний, которые можно "получить просто так". Своими полезными советами, лайфхаками совершенно искренне делятся сотни людей, а тысячи - благодарны им за такую помощь. Но почему-то далеко не все предприниматели, ищущие внимания людей, понимают смысл такой деятельности для себя.
  • Новости от селекционеров: появился еще один сорт жимолости
    На Среднем Урале вывели морозоустойчивый сорт жимолости.
  • Превращаем старую советскую вешалку в современную и функциональную вещь
    Переделка старых вещей — отличный способ обновить интерьер дома и сэкономить приличную сумму денег на покупке нового декора. Даже старой советской вешалке можно подарить вторую жизнь, сделав ее стильным и функциональным элементом.
  • А что вы знаете о кислице?
    Кислица рогатая содержит щавелевую, яблочную, лимонную кислоты и их соли, а также витамин С, аровитамин А и рутин.
  • Интерьерная статуэтка из обычного джута
    Не лишенная очарования изящная интерьерная статуэтка станет отличным украшением, наполняющим дом особым теплом и уютом. Взглянув на грациозную сборщицу винограда, сложно догадаться, что она собрана буквально из ничего.
  • Вечнозеленая изгородь: и сад украсит, и от посторонних глаз укроет
    Многие дачники предпочитают вечнозеленый сад обычному. Хвойные будут радовать своей красотой даже зимой. Необходимо лишь выбрать подходящие сорта деревьев и правильно ухаживать за ними.
  • Cтильные пуфики из шин
    Это потрясающая переделка старых шин, которая пригодится на даче! Немного работы и материалов, но какой отличный результат — милые и стильные пуфики!
  • Пахиподиум Ламера — колючий, ядовитый, но очень интересный
    Паxипoдиумы oтнoсятся к семейству Кутрoвыx. Растение oчень пoxoже на кактус, нo бoльше на гигантский кoлючий цветoк. Тoлстый стебель усеян oстрыми иглами и длинными, нo oчень узкими листьями.
  • Подготовишь клубни к посадке — раньше урожай молодой картошечки соберешь
    В середине весны пора выносить семенной картофель из подвалов и погребов и ставить на проращивание.

 