Секреты посадки яблони

Сложно представить сад без растущей там яблони. Такой популярностью оно обязано неприхотливости в уходе, высокой урожайности и отменному вкусу плодов. Для того, чтобы и на вашем участке красовалось это прекрасное растение, стоит учесть несколько несложных правил при посадке.

Критерии выбора посадочного материала

Чтобы выбрать подходящие вам саженцы деревьев яблони, необходимо в первую очередь обратить внимание на климатические условия, в которых будет жить культура. Затем, учитывая характеристики каждого конкретного сорта, подберите наиболее подходящий вам вариант.

Покупайте только здоровые и сильные экземпляры без каких-либо повреждений. Желательно, чтобы они имели закрытую корневую систему. Однолетние побеги приживаются значительно быстрее, а двухлетние раньше дают первый урожай.

Посадка

Яблони способны достигать высоты до 7 м на высокорослом подвое, а на среднерослом – 3,5 - 4 м. При выборе места учитывайте максимальные размеры кроны. Кроме того, придерживайтесь следующих правил:

участок должен быть солнечным и защищённым от холодных ветров;

наличие хорошо дренированных, плодородных песчаных почв или суглинков;

глубина залегания грунтовых вод не менее 2,5 м.

Диаметр и глубина ямы должны быть не меньше 1 м. Вбейте по центру столб для подвязки. На дно внесите торф и перепревший навоз (по 2 тачки), песок (если почва тяжелая) и комплексные минеральные удобрения. Опустите саженец в лунку, расправьте корни, засыпьте землёй и утрамбуйте. В конце полейте деревце 4 вёдрами воды.

Уход за молодым растением

Иногда после зимы верхушка побега засыхает на 6-8 см. Так происходит из-за того, что культура не успела адаптироваться к новым условиям до первых заморозков. Чтобы избежать этого, рекомендуется немного обрезать деревце сразу после высадки в открытый грунт. Обычно ствол подрезают на 2-3 почки, а боковые ветви укорачивают так, чтобы они были ниже центрального побега.

В первые годы жизни очень большую роль играет количество влаги. Каждые 3-4 дня нужно вносить не менее 5 л воды. Если лето выдалось очень жарким, то процедуру проводят каждый вечер. Но при этом учтите, что чрезмерный полив негативно скажется на яблоне. Кроме того, необходимо регулярно полоть сорняки и рыхлить почву. При соблюдении всех этих правил, уже через несколько лет вы получите большое и красивое дерево.

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