Секреты посадки яблони

Сложно представить сад без растущей там яблони. Такой популярностью оно обязано неприхотливости в уходе, высокой урожайности и отменному вкусу плодов. Для того, чтобы и на вашем участке красовалось это прекрасное растение, стоит учесть несколько несложных правил при посадке.
Критерии выбора посадочного материала
Чтобы выбрать подходящие вам саженцы деревьев яблони, необходимо в первую очередь обратить внимание на климатические условия, в которых будет жить культура. Затем, учитывая характеристики каждого конкретного сорта, подберите наиболее подходящий вам вариант.
Покупайте только здоровые и сильные экземпляры без каких-либо повреждений. Желательно, чтобы они имели закрытую корневую систему. Однолетние побеги приживаются значительно быстрее, а двухлетние раньше дают первый урожай.
Посадка
Яблони способны достигать высоты до 7 м на высокорослом подвое, а на среднерослом – 3,5 - 4 м. При выборе места учитывайте максимальные размеры кроны. Кроме того, придерживайтесь следующих правил:
- участок должен быть солнечным и защищённым от холодных ветров;
- наличие хорошо дренированных, плодородных песчаных почв или суглинков;
- глубина залегания грунтовых вод не менее 2,5 м.
Диаметр и глубина ямы должны быть не меньше 1 м. Вбейте по центру столб для подвязки. На дно внесите торф и перепревший навоз (по 2 тачки), песок (если почва тяжелая) и комплексные минеральные удобрения. Опустите саженец в лунку, расправьте корни, засыпьте землёй и утрамбуйте. В конце полейте деревце 4 вёдрами воды.
Уход за молодым растением
Иногда после зимы верхушка побега засыхает на 6-8 см. Так происходит из-за того, что культура не успела адаптироваться к новым условиям до первых заморозков. Чтобы избежать этого, рекомендуется немного обрезать деревце сразу после высадки в открытый грунт. Обычно ствол подрезают на 2-3 почки, а боковые ветви укорачивают так, чтобы они были ниже центрального побега.
В первые годы жизни очень большую роль играет количество влаги. Каждые 3-4 дня нужно вносить не менее 5 л воды. Если лето выдалось очень жарким, то процедуру проводят каждый вечер. Но при этом учтите, что чрезмерный полив негативно скажется на яблоне. Кроме того, необходимо регулярно полоть сорняки и рыхлить почву. При соблюдении всех этих правил, уже через несколько лет вы получите большое и красивое дерево.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Секреты посадки яблони
Сложно представить сад без растущей там яблони. Такой популярностью оно обязано неприхотливости в уходе, высокой урожайности и отменному вкусу плодов. Для того, чтобы и на вашем участке красовалось это прекрасное растение, стоит учесть несколько несложных правил при посадке.
-
Советы опытного дачника: надежные способы сохранить морковь
Морковь выращивают все огородники, и после ее уборки перед каждым встает задача, как сохранить свой урожай. Опытные огородники уже нашли для себя оптимальный вариант хранения этого овоща, а вот начинающие дачники зачастую сталкиваются с проблемами в этом деле.
-
Выкройка чехлов для автомобиля
Из плотного, прозрачного целлофана вырезаем кусок чуть больше габаритных размеров автомобильного сидения и цветным маркером переносят на него все очертания деталей автомобильного чехла по швам.
-
Терминология для садовода-любителя
Что понимают под соподчинением ветвей в кроне?
-
Красивый, необычный шарф
Такая деталь гардероба, как шарф, всегда очень популярна. В настоящее время на первый план выдвигается дизайн этого аксессуара. В непогоду начинают цениться функциональные возможности — шарф повязывают на голову, им укутывают шею, с ним теплее и уютнее. Изделие легко связать всего за пару вечеров.
-
Чем заболели деревья?
Отчего ветки дерева в моем саду краснеют, а затем усыхают? Р. Задорожная
-
Как сделать маленький террариум в лампочке — лампотеррариум
Предлагаю вашему вниманию миниатюрный вариант террариума — лампотеррариум. Вы можете удивить своих родных и близких, создав крошечный мир в обычной лампочке.
-
Лишайники вредят деревьям
Стволы и ветви плодовых деревьев покрыты пятнами серо-зеленого и серого цвета? Это лишайники.
-
Кормушка для птиц своими руками
Помочь нашим пернатым братьям пережить неблагоприятное время года не составит много труда, ведь смастерить кормушку своими руками для птиц может каждый. Особенно хорошо привлечь к этому детей, и тогда это занятие будет не только увлекательным но и развивающим.
-
Профилактика болезней садовых деревьев
В осеннем саду можно собрать не только живописный букет из разноцветных листьев, но и огромнейший букет вредителей сада – собрать и обезвредить. И на это есть причина!
-
Как окучивать картофель в засуху?
Выпадают годы, когда в природе стоит неимоверная для нашей зоны сушь. Поверхностный слой почвы, да и глубже пересох. Но, как известно для огородников нашей зоны окучивание посадок картофеля является непременным условием выращивания качественного урожая.
-
Как сделать приспособление, которое поможет передвигать тяжелую мебель или технику без усилий
При необходимости передвинуть холодильник, стиральную машину, комод, шкаф или диван, можно изготовить специальную воздушную подушку. Она будет приподымать тяжести над полом и достаточно легко скользить по нему, в разы снижая прикладываемые усилия для передвижения.
-
Чеснок пожелтел. К чему бы это?
Почему желтеет чеснок?
-
Как без сварки заделать дыры на порогах быстро и дешево
Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.
-
А вы пробовали сажать картофель семенами?
Размножение картофеля истинными семенами практикуется давно. Еще в 1867 г. Вольное экономическое общество выпустило «Наставление о посеве картофеля семенами».
-
Корзины для хранения. Переделка из пластиковых бутылок
Не спешите выбрасывать пустые пластиковые бутыли. При желании на их основе можно сделать отличные корзины для хранения. Прочные, устойчивые и вместительные они могут использоваться для белья, ниток, материалов для рукоделия. Дополнительным бонусом станет безупречный внешний вид. Корзина выглядит стильно и даже эффектно, разместить ее можно где угодно.
-
Озимый чеснок весной? А что, можно и так
Садоводов-любителей, увлекшихся практическим овощеводством, огородничеством на своих земельных участках, часто огорчает то обстоятельство, что по различным причинам они не успевают высадить озимый чеснок под зиму, осенью.
-
Красивая ажурная кокетка с листьями крючком
Предлагаем вам мастер-класс по вязанию красивой ажурной кокетки крючком от Solomona_knit. Кокетка выполнена узором листья и идеально подойдет для пуловеров, платьев, туник и т.д.
-
Императорские рябчики растут, но не цветут?
Что делать, если императорские рябчики никак не хотят цвести?
-
Яркая светящаяся фигурка оленя своими руками
Светящаяся фигурка оленя — незаменимый атрибут новогодних праздников. К сожалению, покупные фигурки стоят довольно дорого. На самом деле, традиционный рождественский аксессуар можно сделать своими руками из недорогих материалов.